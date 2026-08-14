Őrizetbe vették az FTC-szurkolók elleni támadás két gyanúsítottját

A 17 éves és a 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy zabrzéi pizzériában szerdán elkövetett támadás során „más személyek életét és egészségét veszélyeztették”, és vagyoni károkat okoztak.

A rendőrség a gyanúsítottak előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészségnél.

Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a rendőrség nem zár ki újabb őrizetbe vételeket.

A csütörtöki Zabrze Górnik–Ferencváros Európa-liga-selejtező előestjén, szerdán történt incidens során megsérült egy magyar állampolgár, aki a lengyel hatóságok közlése szerint a támadás során menekülni akart a pizzériából, és átugorván egy kerítésen lábsérülést szenvedett. Csütörtöki rendőrségi információk szerint az ügyben tíz magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést.

???? Clash in Zabrze ahead of tonight’s Europa League qualifier.



Around 100 Górnik Zabrze attacked a group of around 25 Ferencváros supporters (Pirates) at a pub in Górnik territory last night.



The two sides meet on the pitch tonight in the Europa League qualifying round. ? pic.twitter.com/jsCY43jBzE — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) August 13, 2026

A találkozón 1–1-es döntetlen született, így a Ferencváros 2–1-es összesítéssel továbbjutott.