Százmillió dollár értékű élelmiszer- és gyógyszersegélyt ajánlott fel a kubai népnek szerdai videoüzenetében Marco Rubio amerikai külügyminiszter, miközben a szigetország vezetését tette felelőssé a kialakult áram-, élelmiszer- és üzemanyaghiányért.

A tárcavezető a kubai függetlenség napján közzétett, közvetlenül a kubai lakosságot megszólító üzenetében hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök új fejezetet nyitna az Egyesült Államok és Kuba közötti kapcsolatokban.

Ezt a partnerséget azonban közvetlenül a lakossággal kívánja felépíteni, nem pedig a gazdaságot uraló Kubai Forradalmi Fegyveres Erők által működtetett üzleti holdinggal, a GAESA-val

– fogalmazott. A kubai bevándorló szülők gyermekeként született Rubio külügyminiszterként most első alkalommal szólt közvetlenül a kubai nyilvánossághoz. Spanyol nyelvű videoüzenetében kifejtette, hogy Washington a 100 millió dolláros segélyt kizárólag a katolikus egyházon vagy más megbízható jótékonysági szervezeteken keresztül fogja elosztani, nehogy a GAESA ellopja, és a saját boltjaiban árusítsa. Rubio egyúttal támogatásáról biztosította a hétköznapi kubaiak magánvállalkozáshoz való jogát is, legyen szó akár egy benzinkút, akár egy médiacég működtetéséről.

„Önöknek azért nincs áramuk, üzemanyaguk és élelmük, mert a kubai vezetők dollármilliárdokat raboltak el, amiből semmit sem fordítottak a nép megsegítésére” – üzente a kubai lakosságnak. A külügyminiszter ezzel kifejezetten a Raúl Castro korábbi kubai vezető által létrehozott katonai konglomerátumra, a GAESA-ra utalt.

Az Axios amerikai hírportál jelentése szerint a mintegy 18 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező GAESA ellenőrzi a kubai gazdaság csaknem 70 százalékát, beleértve a szállodákat, az építőipart, a bankokat, a kiskereskedelmi üzleteket, valamint az Egyesült Államokból érkező készpénzátutalásokat is.

Kubát az elmúlt hónapokban rendkívül súlyos üzemanyaghiány és kiterjedt áramkimaradások sújtják, miután az Egyesült Államok január 30-án olajembargót vezetett be a szigetország ellen.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször is úgy fogalmazott, hogy az Irán elleni katonai műveleteket követően Kuba következik, és a kommunista rendszer hamarosan összeomlik.