2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtóértekezletet tart az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketervrõl tartott amerikai-ukrán találkozó után az Egyesült Államok genfi állandó képviseletén 2025. november 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Martial Trezzini

Marco Rubio jelentős összegű segélyt ajánlott fel a kubaiaknak

Infostart / MTI

Az amerikai külügyminiszter maga is kubai származású, a százmillió dollár értékű segélycsomaggal pedig közvetlenül a lakosságot szeretné segíteni, nem a Kubai Forradalmi Fegyveres Erőket.

Százmillió dollár értékű élelmiszer- és gyógyszersegélyt ajánlott fel a kubai népnek szerdai videoüzenetében Marco Rubio amerikai külügyminiszter, miközben a szigetország vezetését tette felelőssé a kialakult áram-, élelmiszer- és üzemanyaghiányért.

A tárcavezető a kubai függetlenség napján közzétett, közvetlenül a kubai lakosságot megszólító üzenetében hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök új fejezetet nyitna az Egyesült Államok és Kuba közötti kapcsolatokban.

Ezt a partnerséget azonban közvetlenül a lakossággal kívánja felépíteni, nem pedig a gazdaságot uraló Kubai Forradalmi Fegyveres Erők által működtetett üzleti holdinggal, a GAESA-val

– fogalmazott. A kubai bevándorló szülők gyermekeként született Rubio külügyminiszterként most első alkalommal szólt közvetlenül a kubai nyilvánossághoz. Spanyol nyelvű videoüzenetében kifejtette, hogy Washington a 100 millió dolláros segélyt kizárólag a katolikus egyházon vagy más megbízható jótékonysági szervezeteken keresztül fogja elosztani, nehogy a GAESA ellopja, és a saját boltjaiban árusítsa. Rubio egyúttal támogatásáról biztosította a hétköznapi kubaiak magánvállalkozáshoz való jogát is, legyen szó akár egy benzinkút, akár egy médiacég működtetéséről.

„Önöknek azért nincs áramuk, üzemanyaguk és élelmük, mert a kubai vezetők dollármilliárdokat raboltak el, amiből semmit sem fordítottak a nép megsegítésére” – üzente a kubai lakosságnak. A külügyminiszter ezzel kifejezetten a Raúl Castro korábbi kubai vezető által létrehozott katonai konglomerátumra, a GAESA-ra utalt.

Az Axios amerikai hírportál jelentése szerint a mintegy 18 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező GAESA ellenőrzi a kubai gazdaság csaknem 70 százalékát, beleértve a szállodákat, az építőipart, a bankokat, a kiskereskedelmi üzleteket, valamint az Egyesült Államokból érkező készpénzátutalásokat is.

Kubát az elmúlt hónapokban rendkívül súlyos üzemanyaghiány és kiterjedt áramkimaradások sújtják, miután az Egyesült Államok január 30-án olajembargót vezetett be a szigetország ellen.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször is úgy fogalmazott, hogy az Irán elleni katonai műveleteket követően Kuba következik, és a kommunista rendszer hamarosan összeomlik.

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Legyőzte volt mentorát a bíróságon Sam Altman, az OpenAI igazgatója. Elon Musk viszont nem hajlandó elfogadni a vereséget. A milliárdosnak akkora a vagyona, hogy megengedheti magának, hogy több pert is elveszítsen, vagy fellebbezzen.
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt

Ma reggel esést láttunk az ázsiai piacokon, ezt követően pedig Európában is gyengébb hangulatban indult a nap, a déli órákra azonban megérkezett a felpattanás, majd délutánra egyre nagyobb emelkedés alakult ki. Az amerikai tőzsdéken is jó volt a hangulat, különösen az elmúlt napokban gyengélkedő technológiai részvényeket vették a befektetők. Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.

New York Times elemzés: sosem volt még akkora korrupció Amerikában, mint amit Donald Trump most meglépett

A lépést még Trump szövetségesei közül is többen bírálják.

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

