2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Szavaznak a képviselők az alaptörvény hetedik módosításáról az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. június 20-án. A törvényhozás 159 igen, 5 nem szavazattal fogadta el a módosítást a kormány kezdeményezésére, amely szerint az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, és Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be.
Megjelentek a Tisza párt alaptörvény-módosító javaslatai – a nap hírei

Nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát a Tisza párt alaptörvény-módosító javaslata. A folyamatban lévő devizahiteles perek felfüggesztését javasolják a Tisza képviselői. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD-gyár ügyében a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal.

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja. Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon.

A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az Országgyűlésnek indítványában a Tisza-frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést.

Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza Párt frakcióvezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszerszintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok.

Erős közép-európai régióra van szükség az erős Európához – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Hozzátette: meghívja a cseh és a szlovák kormányfőt is. Úgy fogalmazott: Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi befolyásukat az Európai Unióban.

Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett Ukrajnában a Varsóban tárgyaló magyar miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta: nemcsak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Kiemelte: a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyja az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások elindítását.

Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779 ezer 800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546 ezer forintot tett ki – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2 százalékkal, a nettó 11,3 százalékkal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset – az infláció hatását is figyelembe véve – 9,3 százalékos emelkedést mutatott. A nettó kereset mediánértéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

Felmentette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook-oldalán azt írta: a NAV ügyrendje szerint Demeter Tamás feladatkörét a felmentés időpontjában átveszi a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója, Domokos Ferenc dandártábornok. A NAV volt elnökének, Vágujhelyi Ferencnek a kormányváltással együtt szűnt meg a megbízatása május közepén,

Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban – közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz.

Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldöttgyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják: a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korrepetitor munkaviszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli.

Mégsem épül társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház-beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy öt épületből álló, hatszintes és húsz méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi Fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD-gyár ügyében a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.

A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a Mol magyar olajipari vállalattal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Aleksandar Vucic azt mondta: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette: reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala megérti a helyzetet, és Szerbiát nem sújtja szankciókkal.

A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Pekingben hangsúlyozta: a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést, és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad.

Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz" a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Legyőzte volt mentorát a bíróságon Sam Altman, az OpenAI igazgatója. Elon Musk viszont nem hajlandó elfogadni a vereséget. A milliárdosnak akkora a vagyona, hogy megengedheti magának, hogy több pert is elveszítsen, vagy fellebbezzen.
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt

Ma reggel esést láttunk az ázsiai piacokon, ezt követően pedig Európában is gyengébb hangulatban indult a nap, a déli órákra azonban megérkezett a felpattanás, majd délutánra egyre nagyobb emelkedés alakult ki. Az amerikai tőzsdéken is jó volt a hangulat, különösen az elmúlt napokban gyengélkedő technológiai részvényeket vették a befektetők. Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.

New York Times elemzés: sosem volt még akkora korrupció Amerikában, mint amit Donald Trump most meglépett

A lépést még Trump szövetségesei közül is többen bírálják.

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

