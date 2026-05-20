Megjelentek a Tisza párt alaptörvény-módosító javaslatai – a nap hírei

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja. Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon.

A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az Országgyűlésnek indítványában a Tisza-frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést.

Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza Párt frakcióvezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszerszintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok.

Erős közép-európai régióra van szükség az erős Európához – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Hozzátette: meghívja a cseh és a szlovák kormányfőt is. Úgy fogalmazott: Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi befolyásukat az Európai Unióban.

Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett Ukrajnában a Varsóban tárgyaló magyar miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta: nemcsak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Kiemelte: a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyja az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások elindítását.

Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779 ezer 800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546 ezer forintot tett ki – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2 százalékkal, a nettó 11,3 százalékkal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset – az infláció hatását is figyelembe véve – 9,3 százalékos emelkedést mutatott. A nettó kereset mediánértéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

Felmentette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook-oldalán azt írta: a NAV ügyrendje szerint Demeter Tamás feladatkörét a felmentés időpontjában átveszi a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója, Domokos Ferenc dandártábornok. A NAV volt elnökének, Vágujhelyi Ferencnek a kormányváltással együtt szűnt meg a megbízatása május közepén,

Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban – közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz.

Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldöttgyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják: a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korrepetitor munkaviszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli.

Mégsem épül társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház-beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy öt épületből álló, hatszintes és húsz méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi Fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD-gyár ügyében a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.

A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a Mol magyar olajipari vállalattal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Aleksandar Vucic azt mondta: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette: reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala megérti a helyzetet, és Szerbiát nem sújtja szankciókkal.

A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Pekingben hangsúlyozta: a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést, és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad.