ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.9
usd:
308.48
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Az EU nem fog sokáig ünnepelni? – Brit sajtóreakciók a magyar választásokra

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A brit sajtóban még mindig egymást érik a kommentárok és az értékelések a magyar választások eredményéről. Egyesek szerint „ismét divatba jön Európa”, mások pragmatikusabbnak, de súrlódásoktól nem teljesen mentesnek vizionálják Budapest és Nyugat-Európa kapcsolatát – jelenti az InfoRádió londoni tudósítója.

Az Orbán-kormány súlyos vereségét hozó magyarországi választásra adott brit reakciókat talán hat angol szóval lehet összefoglalni: „What’s in it for me?” – azaz „mi van ebben a számomra”?

Nagy-Britannia Ukrajna egyik legeltökéltebb európai támogatója és ebben a centrista baloldal és jobboldal is egyetért. A britek számára a fő kérdés: segít-e a majdani Tisza-kormány gyorsan felszabadítani az Ukrajnának szánt és az Orbán-kormány által blokkolt 90 milliárd eurós uniós támogatást? Továbbá: feladja-e Budapest a közeli viszonyt Moszkvával – a BBC például következetesen „Putyin elnök legközelebbi európai szövetségesének” nevezte Orbán Viktort. És: leválik-e Magyarország az orosz energiahordozókról, függetlenül attól, hogy ez hogyan hatna a magyarok pénztárcájára?

A konzervatív Telegraph egyik címében azt emelte ki, hogy „változhat a hozzáállás a NATO-hoz és Ukrajnához, de az EU nem fogja sokáig ünnepelni Orbán bukását”. Magyar Péter irányvonala „figyelemre méltóan hasonló lehet” – áll az elemzésben. Eszerint a magyar választók nem utasították el Orbán Viktor „kemény natalista, bevándorlásellenes és Brüsszel-kritikus” politikáját és „szociális konzervatívnak” nevezi az utódját.

„Volodimir Zelenszkij egyértelműen ünnepelni fog [...] de nem minden alakul úgy, ahogy Kijev szeretné [...] a pezsgőt bontó Ursula von der Leyennek és a brüsszeli elitnek pedig még kevesebb oka van az örömre” – véli a cikkíró. Azért, mert szerinte Magyar Péter „Orbán lite” programmal akarja majd bizonyítani, hogy „nem Brüsszel bábja”. A konzervatív lap kitér arra is, hogy „a mi intézményeinket a baloldal foglalta el, a magyarországiakat a jobboldal gyarmatosította [...] a kísérlet kudarca fájdalmas lesz majd a jobboldalon”.

Mintegy erre rímelve, a liberális Guardian szerint a választási eredmény „visszafordíthatja a folyamatot”, illetve meggyengítheti Nigel Farage menetelő, radikális jobboldali Reform-pártját. Híranyagaiban ugyanakkor a lap úgy látja, hogy Magyar Péter programja „különösen a migráció és Ukrajna EU-csatlakozása” kérdésében „súrlódásokhoz vezethet”. Úgy értékeli továbbá, hogy egyes, „Moszkvával kapcsolatos megjegyzései nem különböznek látványosan” attól, amit Orbán Viktor mondott.

A Guardiannél kevésbé aktivista, néhol a fősodorral szembemenő, de általában liberális Independent szerint Magyar „földrengéssel felérő” győzelmével „ismét divatossá vált az EU”. Magyar Péter „nem liberális, de igazi hazafi, aki érti, hogy országának nincs jövője Oroszország vazallusaként... az ukránok értékes, új szövetségesre találtak” – véli a lap, majd rátér arra, hogy közben Nagy-Britanniának is közelíteni kell az EU-hoz, mert „hibái és alakoskodása ellenére egyre többen ismerhetik fel, hogy Brüsszel távolról sem a bajaik forrása, hanem prosperitásuk és szabadságuk védelmezője”.

A túl hosszú mondatoktól idegenkedő, „egyszerű brit nép” szócsövét jelentő és jobbára konzervatív Sun meglehetősen szenvtelen hangnemben ír a magyar választásokról, szintén azt emelve ki, hogy „Orbán veresége nagyobb ellenállást hoz Putyinnal szemben és több segély folyhat be Ukrajnába”. Továbbá: „az illiberális demokrácia veresége reményt ad Szlovákiának, hogy a szavazófülkében le lehet győzni az oroszbarát rezsimeket”. „Sebeit nyalogatja majd Donald Trump is szövetségese veresége miatt”. Bulvárlapként a Sun nem állhatja meg, hogy kitérjen a leendő miniszterelnök magánéletére és a vele kapcsolatos különböző audio- és videofelvételekre.

A szintén konzervatív Daily Express „Putyin rémálmaként” írta le a Tisza választási győzelmét, úgy fogalmazva, hogy „Magyar Péter egyes politikai nézetei hasonlítanak elődjéhez, de friss levegőt hoz a magyar politikába, a magyar társadalom átfogó átalakítását ígéri és ki akarja gyomlálni az orosz befolyást a kormányban [...] nagy győzelem ez egy jobbközép pártnak és nagy vereség Európa-szerte a nemzeti populistáknak” – írja a brit konzervatív lap.

A választás alkalmából Budapesten feltűnt Timothy Garton Ash, az Oxfordi Egyetem európaitanulmányok-professzora, Orbán Viktor gyakori bírálója. Őt is az EU-hoz való viszony alakulása foglalkoztatta az amerikai NPR rádiónak adott interjújában. Orbán Viktor „az EU vezető zsarolója” – mondta, nemcsak az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró kapcsán, de ahogy fogalmazott, azért is, mert eddig „eldugította az EU jobb működését” biztosítani hivatott mechanizmust.

Az Economist magazin európai ügyekkel foglalkozó szerkesztője – a kiadvány a szabadpiaci gazdaság híve és szintén rendszeresen bírálta a Fidesz-kormányt és a Kreml-t is – úgy látja, hogy a magyar választási eredmény „megváltoztathatja Európát”. „Budapest mindig is az ellenzékhez húzott és vidéken nem volt biztos a kimenetel. De azt láttuk, hogy a vidékieknek is elege lett a 16 éven át tartó Orbán-kormányzásból” – fejtegette egy podcastban Matt Steinglass.

Azt is kiemelte, hogy „a hatékony kormányzáshoz képesnek kell lenni átlépni az Orbán-kormányok alkotmánymódosításain” és erre ad lehetőséget az, ahogy a Tisza párt olyan többséget szerzett, aminek birtokában maga is hozzányúlhat az alaptörvényhez. Európa témájában pedig úgy vélte: ha Orbán Viktor maradt volna hatalmon, akkor az szabályai módosítására kényszerítette volna az Uniót, „hogy meg tudják kerülni”.

Magyarország befagyasztott uniós pénzeire is kitért, szerinte ez annak függvényében tud „gyorsan megindulni”, hogy milyen lesz az új kormány és Brüsszel kapcsolata. A új kormányban lesznek emberek, akik Brüsszelben dolgoztak – nekik olyan ígéreteket kell tenniük, amelyeket Ursula von der Leyen gyorsan elfogad, hogy kinyíljanak a csapok.

Kezdőlap    Tudósítóink    Az EU nem fog sokáig ünnepelni? – Brit sajtóreakciók a magyar választásokra

választás

egyesült királyság

reakció

választás 2026

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Válaszolt Magyar Péter szavaira az Európai Bizottság, bíznak benne, hogy Magyarország hozzájuthat a forrásokhoz
Több olyan ügy is szóba került az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján, ami érinti Magyarországot. A szervezet szóvivői hangsúlyozták: szorosan együtt kívánnak működni Magyar Péterrel és az új magyar kormánnyal, hogy elérhetővé váljanak a jelenleg jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források, bár egyelőre még türelmet kértek.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Szerbia Izraellel közösen gyárt majd harci drónokat - jelentette be kedden Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Hozzátette: a tervek szerint az együttműködés révén "a világ ezen részének legjobb drónjai" készülhetnek Szerbiában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

Mennyi idő és pénz a pártalapítás Magyarországon? Cikkünkből kiderül, mik a pontos adminisztrációs feltételek, és hány alapító tagra van szükség az induláshoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 17:44
A cseh védelmi tárca letiltott egy kész államfői interjút
2026. április 14. 12:39
Andrej Babiš prágai látogatásra hívta Magyar Pétert
×
×