Történelmi áttörést ért el a Magyar Péter vezette Tisza-kormány május 29-én pénteken Brüsszelben, mivel az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeképp 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott európai uniós forrás válik mégis felhasználhatóvá a következő hónapokban. A történelmink nevezett megállapodás mellett a kormány azt is bejelentette, hogy augusztus 31-ig megszüntetnék az egyetemek nélküli közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (köztük az MCC-t is). Másnap, május 30-án, megszületett a források felszabadításához szükséges politikai megállapodás is megszületett, amely a helyreállítási alap mellett a kohéziós források jelentős részét is érintheti, de a tényleges kifizetésekhez még jogalkotási lépések kellenek. Vasárnap a kormány képviselői elmondták,, hogy a felszabadított források „nem érkeznek automatikusan”, a vállalásokat augusztusig kell teljesíteni, és Kármán András pénzügyminiszter szerint a helyreállítási eszköz teljes összege legkorábban az év végén jöhet meg. Vasárnap megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök is, aki bejelentette, hogy nem mond le államfői pozíciójáról.