A Malta Today szerint hangos robbanásokra ébredtek Máltán Maghtab régióban, miután hétfő reggel egyelőre tisztázatlan körülmények között kigyulladt egy tűzijátékgyár.
Sétültekről egyelőre nem tudni.
Sok ház ablaka betört, rendőrök, tűzoltók, mentők vizsgálják a körülményeket, amelyet lezártak, kiürítenek.
A Ta' Lourdes tűzijátékgyárban történt balesetre Robert Abela miniszterelnök és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is reagált már az X-en a Telex tudósítása szerint.
A baleset sokkolta az országot.