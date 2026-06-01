Gólfesztivált hozott a vb-főpróba

Infostart / MTI

A világbajnokságra készülő brazil labdarúgó-válogatott hat gólt szerezve fölényesen nyert Panama csapata ellen.

A Rio de Janeiró-i Maracana Stadionban rendezett vasárnap esti mérkőzésen az első félidőben 2–1-re vezetett a hazai csapat, majd Carlo Ancelotti szövetségi kapitány tíz helyen változtatott az eredeti felálláshoz képest. Még két perc sem telt el, és Vinicius Junior máris vezetést szerzett. Az előny a 14. percig tartott, amikor Amir Murillo szabadrúgása nyomán Matheus Cunháról pattant a hazai hálóba a labda. Ezt követően, még a szünet előtt Vinicius beadása után Casemiro fejelt a kapuba. A brazil együttes a második játékrészben négy gólt szerzett: Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago büntetőből, végül Danilo talált be, és a mérkőzés végén Carlos Harvey szépített.

A Mexikóval és Kanadával vb-társrendező Egyesült Államok válogatottja ötgólos mérkőzésen nyert szűken Charlotte-ban a szintén vb-résztvevő Szenegál ellen. Az első félidőben támadó szellemben lépett fel a hazai együttes, Christian Pulisic és Ricardo Pepi révén kétgólos előnybe került – a második találatnál Pulisic volt az előkészítő -, majd a szünet előtt a Liverpool egykori csatára, Sadio Mané szépített. Ezen a találkozón is a gyakorlás került előtérbe, Mauricio Pochettino ennek megfelelően tízet cserélt az amerikai csapatban. Ez némileg megakasztotta az addigi lendületet, és az ismét eredményes Mané jóvoltából az 52. percben már döntetlen volt az állás. A 3–2-es végeredményt Folarin Balogun állította be a 63. percben, de az amerikaiaknak még volt egy kapufájuk is. Az afrikaiaknál végül nyolc csere lépett pályára.

A brazilok június 13-án a legutóbb elődöntős Marokkó ellen kezdenek a vb-n, majd Haitival és Skóciával mérkőznek meg a C csoportban, az amerikaiak a D-ben Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal szerepelnek együtt, a szenegáliak pedig az I-ben a franciákkal, az irakiakkal és a norvégokkal játszanak.

A 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik. A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

Eredmények:

  • Brazília–Panama 6–2 (2–1)
  • Egyesült Államok–Szenegál 3–2 (2–1)
„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is

Hatalmas bejelentést tett Vitézy Dávid: nagy változások jönnek a tömegközlekedésben júliustól

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

