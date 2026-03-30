Kemény üzenetet kapott Donald Trump az egyiptomi elnöktől

Azt mondom Trump elnöknek: senki sem tudja megállítani a háborút a mi régiónkban, a Perzsa-öbölben, csak Ön – jelentette ki Szíszi a hétfőn Kairóban megnyílt Egypt Energy Show (EGYPES) 2026 energiaügyi konferencián.

Az egyiptomi elnök az elemzők aggodalmait idézve arra figyelmeztetett, hogy „az olaj hordónkénti ára meghaladhatja a 200 dollárt, és ez nem túlzás”.

Egyiptom elítélte az iráni támadásokat a Perzsa-öböl arab országai ellen, és diplomáciai úton próbálja megakadályozni a szélesebb körű regionális háborút.

Az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkára, Dzsászim Muhammad al-Budajvi a konferencián videón közvetített felszólalásában elítélte, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost, és támadja a regionális infrastruktúrát, egyúttal felszólította a nemzetközi közösséget a létfontosságú tengeri folyosók védelmére.

Hangsúlyozta, hogy az iráni agresszió közvetlen fenyegetést is jelent a globális energiaellátásra.