INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök az Olaf Scholz német kancellárral tartott kétoldalú megbeszélésén, amelyen megvitatták a gázai helyzet lecsillapítására teendő egyiptomi erőfeszítéseket Kairóban 2023. október 18-án.
Kemény üzenetet kapott Donald Trump az egyiptomi elnöktől

Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hétfőn felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy állítsa le az Irán elleni háborút, és figyelmeztetett rá, hogy a 200 dollár fölé emelkedő olajárral kapcsolatos félelmek nem túlzottak.

Azt mondom Trump elnöknek: senki sem tudja megállítani a háborút a mi régiónkban, a Perzsa-öbölben, csak Ön – jelentette ki Szíszi a hétfőn Kairóban megnyílt Egypt Energy Show (EGYPES) 2026 energiaügyi konferencián.

Az egyiptomi elnök az elemzők aggodalmait idézve arra figyelmeztetett, hogy „az olaj hordónkénti ára meghaladhatja a 200 dollárt, és ez nem túlzás”.

Egyiptom elítélte az iráni támadásokat a Perzsa-öböl arab országai ellen, és diplomáciai úton próbálja megakadályozni a szélesebb körű regionális háborút.

Az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkára, Dzsászim Muhammad al-Budajvi a konferencián videón közvetített felszólalásában elítélte, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost, és támadja a regionális infrastruktúrát, egyúttal felszólította a nemzetközi közösséget a létfontosságú tengeri folyosók védelmére.

Hangsúlyozta, hogy az iráni agresszió közvetlen fenyegetést is jelent a globális energiaellátásra.

Kezdőlap    Külföld    Kemény üzenetet kapott Donald Trump az egyiptomi elnöktől

Orbán Viktor: Szabó Bence rendőrtiszt nem hős, hanem balek
Orbán Viktor Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol Szabó Bence rendőrtiszttel kapcsolatban úgy fogalmazott: „nagyon egyszerű a történet. Valami kiugrik, azt hiszi, valami nagy felfedezés birtokában van, azt hiszi, hős, aztán kiderült, hogy csak balek."
 

Kaiser Ferenc: pokoli jövőt hoz a világnak a közel-keleti konfliktus

Nem számít jelentős szárazföldi amerikai–iráni összeütközésre Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint a különleges műveleti akció keretében az iráni dúsított uránkészletek megszerzése lehet a cél.
 

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Szamarai területen lévő Togliatti városában található KujbisevAzot vegyi üzemet.

Elképesztő kulcsosház nyílt az erdő mélyén: kevesen tudják, de bárki számára elérhető a hegyi lak + Fotók

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

