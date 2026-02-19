A csehek többsége továbbra is támogatná Ukrajnát, de nem minden formában

A megkérdezettek 70 százaléka szerint Csehországnak fenn kell tartania vagy növelnie kellene az egészségügyi és egyéb szükséges eszközök szállítását, és 65 százalék támogatja a közvetlen humanitárius segítséget is. Az Oroszországra nehezedő diplomáciai és gazdasági nyomás fenntartását a válaszadók 58 százaléka támogatja.

Ezzel szemben a katonai jellegű támogatás jóval kevésbé népszerű. A lőszerszállításokat a csehek több mint fele korlátozná, és hasonló arányban ellenzik az ukrán katonák kiképzését vagy a haditechnika szállítását is.

A közvetlen pénzügyi támogatás a legkevésbé népszerű: ezt a válaszadók mintegy kétharmada csökkentené vagy megszüntetné.

Az ukrán menekültek befogadását szintén sokan korlátoznák, bár megítélésük valamelyest javult: jelenleg a csehek 37 százaléka tartja őket hasznosnak.

A háború lezárásával kapcsolatban a többség a mielőbbi békét támogatná, még akkor is, ha ez területi engedményekkel járna Ukrajna számára. Ugyanakkor nőtt azok aránya is, akik szerint Ukrajnának vissza kellene szereznie az elfoglalt területeket.

Mindeközben a cseh kormány továbbra is lehetőséget biztosít az Ukrajnából érkezett menekülteknek arra, hogy speciális, hosszú távú tartózkodási engedélyt kérjenek. Erről Lubomír Metnar belügyminiszter beszélt. A rendszert még az előző, Petr Fiala vezette kabinet idején vezették be, és az új kormány sem változtatott a feltételeken.

A tartózkodási engedélyt csak azok kaphatják meg, akik legalább két éve az országban élnek, dolgoznak, adót fizetnek, büntetlen előéletűek, és megfelelő lakhatással rendelkeznek. Tavaly mintegy 80 ezer ukrán nyújtott be kérelmet, de végül csak 16 ezren feleltek meg minden feltételnek.

Csehországban jelenleg több mint 390 ezer ukrán menekült él ideiglenes védelem alatt, és közülük több mint 180 ezren dolgoznak.

A kormány célja, hogy a humanitárius segítségről fokozatosan a munkaerőpiaci integrációra helyezze át a hangsúlyt, és visszaszorítsa az illegális foglalkoztatást.

A menekültek munkája ugyanakkor kulcsfontosságú a cseh gazdaság számára – erről Aleš Juchelka munkaügyi miniszter beszélt Prágában. Mint mondta, az ukrán munkavállalók nélkülözhetetlenek több ágazatban, például az építőiparban, a szociális ellátásban és az egészségügyben, ahol tartós munkaerőhiány van. A hivatalos adatok szerint 2025 végén több mint 800 ezer külföldi dolgozott Csehországban, és közülük jelentős arányt képviselnek az ukránok. A prágai kormány ezért a jövőben egyszerűsítené a külföldi munkavállalók alkalmazását is.