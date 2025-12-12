ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.65
usd:
327.18
bux:
109693.52
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Peter Pellegrini szlovák elnök felszólal az ENSZ Közgyűlésének a jövőről szóló csúcstalálkozóján a világszervezet New York-i székházában 2024. szeptember 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.

A javaslatot 76 igen és 60 nem szavazattal fogadták el. A voksolás közben heves indulatok törtek ki, az ellenzék sípolással tiltakozott. A szavazást a karzatról figyelte Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, aki korábban egy mesterséges intelligenciával készült képet is megosztott arról, ahogy bilincsben vezetik el – „hamarosan ez következik” felirattal.

A törvényjavaslatot a kormányzó Smer és a Hlas három képviselője terjesztette be. A lépés közvetlen előzménye az ellenzéki Progresszív Szlovákia komáromi határozata volt, amely a közelmúltban felhívta a figyelmet arra: a Beneš-dekrétumoknak ma már csupán „halott jogként” kellene szerepelniük, és nem szolgálhatnának új jogi döntések alapjául.

Ennek ellenére az állami szervek több esetben még ma is a negyvenes években kiadott vagyonelkobzási határozatokra hivatkozva próbálnak földeket állami tulajdonba venni – gyakran nagyon értékes birtokokat, akár százezer vagy több százezer euró értékben. Előfordult, hogy egyetlen egykori konfiskációs dokumentum alapján az illető névrokonainak földjeit is elvették.

Az ellenzéki pártok rendkívül veszélyesnek tartják a törvénymódosítást. A Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Šimečka „alkotmányellenes ostobaságnak” nevezte a javaslatot, és bejelentette: felszólítják az államfőt a vétóra, ugyanakkor az Alkotmánybírósághoz is fordulnak. Szerinte a kormány a saját botrányairól akarja elterelni a figyelmet, miközben „autoriter módon gyengíti a jogállamot”.

A Progresszív Szlovákia frakcióvezetője, Martin Dubéci úgy fogalmazott: a módosítás „példátlan támadás a magyar közösség ellen”, amely szerinte hungarofób hangulatot kelt, és visszaviszi az országot a nacionalista retorikához.

A szintén ellenzéki Szabadság és Szolidaritás képviselője, Ondrej Dostál arra figyelmeztetett: a koalíció szándéka szerint akár az is büntethető lenne, ha valaki annyit mond, hogy ma, 80 évvel a háború után, nem szabadna vagyonokat elkobozni kollektív bűnösségi elv alapján.

A törvénymódosítás az államfő aláírásával léphet hatályba. Ha ez megtörténik, a büntetőjogi következmények szinte azonnal életbe léphetnek. Az ellenzéki pártok azonban jelezték: minden rendelkezésre álló jogi eszközzel megpróbálják megakadályozni, hogy a büntetőjogi szankció alkalmazhatóvá váljon.

Kezdőlap    Tudósítóink    Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

szlovákia

tudósítóink

benes-dekrétumok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
Tudósítónktól

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.
Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Mark Rutte szerint „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”. Erre válaszul háborús feszültség szításával vádolta Szijjártó Péter a főtitkárt.
 

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön elmondta, Ukrajna bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására – írja a Reuters. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával. Ehhez képest egy nappal később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. A Fehér Ház csütörtöki közlése szerint Donald Trump amerikai elnöknek elege van abból, hogy csak a találkozók kedvéért találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy &quot;szabad gazdasági övezetet&quot; hoznának létre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Getting both sides to move onto the second stage is a huge challenge for Washington, as Gazans continue to suffer the longer it takes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 17:27
Beneš-dekrétumok: szakmai párbeszédet sürgetnek az utólagos földelkobzások miatt
2025. december 11. 13:04
Ukrajna-terv: Donald Trump felemelte a hangját az európaiakkal szemben
×
×
×
×