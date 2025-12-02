ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
Nyitókép: Pixabay

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Vészjósló kijelentést tett egy NATO-hivatalnok: a Szövetség – úgymond védelmi céllal – mérlegelheti, hogy megelőző csapást mérjen Oroszországra. Nem maradt el a moszkvai válaszüzenet.

Arról, hogy a NATO „védekezésből” megtámadhatja Oroszországot, a szövetség legmagasabb rangú tisztje, Guiseppe Cavo Dragone tengernagy beszélt a Financial Timesnak. A kontextus az volt, hogy a NATO keresi a módját, hogyan válaszoljon Moszkva „hibrid háborújára”, de az elképzelés így sokkoló.

„Mindent tanulmányozunk... a kibertámadások esetében reaktívak vagyunk. Azon gondolkodunk, hogy agresszívebben, proaktívabban kell ehelyett fellépnünk” – mondta.

A Financial Times a hibrid támadások között említette a Balti-tenger fenekén futó kábelek elvágását, a drónok behatolását és kibertámadásokat. Megjegyezte, hogy különösen egyes kelet-európai tagállamok diplomatái sürgetik azt, hogy a NATO ne csak reagáljon, hanem mérjen csapást. „Ez a kibertámadások esetében lenne a legkönnyebb, de nehezebb lenne a szabotázsok és a drón-berepülések esetében”.

A NATO-admirális az általa akár „védekező lépésként” leírt megelőző csapásokról az mondta, hogy „ez messze van a normális gondolkodásunktól és viselkedésünktől”.

Az orosz reakció nem is maradt el. Marija Zaharova külügyi szóvivő szerint „az ilyen megjegyzések szélsőségesen felelőtlen lépések, arra utalnak, hogy a szövetség készen áll tovább haladni az eszkaláció felé”.

„Mi erre úgy tekintünk, mint az ukrajnai válság megoldását célzó lépések szándékos aláásására. Aki ilyen kijelentéseket tesz, annak tisztában kell lennie a kockázatokkal és a lehetséges következményekkel, a szövetség tagjaira nézve is” – mondta Zaharova.

Andrej Kolesznyik Duma-képviselő szerint a megjegyzésekkel „egy olyan spirált indítanak el, amely elvezethet a III. Világáborúhoz... fiktív érveket keresnek az agresszióhoz” – mondta, majd közölte, hogy

erre az oroszoknak a stratégiai fegyverzetek – azaz a nukleáris arzenál – bővítésével kell válaszolni, „mert csak így lehet visszatartani a Nyugatot”.

Az üzengetés már egy ideje tart – a skandináv lakosságot a háborúra való felkészülésre sürgették, a francia katonai vezetők szerint pár éven belül harcban állhat Európa az oroszokkal, miközben Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szeptemberben azt mondta: „a NATO-államok Ukrajna katonai támogatásával háborút folytatnak Oroszország ellen”. Keith Kellogg nemrég lemondott amerikai elnöki küldött pedig „egyfajta proxi-háborút emlegetett”.

A NATO-nál sikerként értékelik az oroszokat megcélzó Baltikumi Őrszem műveletet, melynek során hadihajók, repülőgépek és drónok járőröztek a tenger felett, a Szövetség szerint megakadályozva a 2023-24 közötti tömeges kábel-elvágási esetek megismétlődését. Viszont azt tényt, hogy egy finn bíróság felmentette az egyik kábel elvágásával vádolt Eagle S nevű, orosz érdekeltségű hajó személyzetét, mivel az eset a nemzetközi vizeken történt, aggodalommal fogadták.

A finn külügyminiszter igennel válaszolt ennek kapcsán arra a kérdésre, miszerint

a jogi helyzet „biankó csekket jelent-e az orosz hajóknak.”

„Igen, ez probléma” – mondta Elina Valtonen – ami utalhat arra, hogy hol akar a NATO agresszívebben fellépni Moszkvával szemben – miközben úgy fogalmazott: „elemeznünk kell, mit akar az agresszor”.

Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak

Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak
Amerikai sajtóértesülések szerint a Vlagyimir Putyinhoz legközelebbi vállalkozók óriási üzletekről tárgyaltak amerikai cégekkel.
 

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

A magyar vendéglátás és turizmus stratégiai kérdéseiről, régiós és európai összehasonlításokról is beszélt Zsidai Zoltán gasztronómiai szakember, a Zsidai Csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Bejelentette Donald Trump: nagyszabású katonai akció indul – Több ország területén támad az amerikai hadsereg

Az Egyesült Államok hamarosan megkezdi a szárazföldi katonai műveleteket Dél-Amerikában – nemcsak Venezuela területét támadják majd, hanem minden olyan ország érintett lesz, ahol drogcsempészek vannak, erről beszélt ma este Donald Trump amerikai elnök.

Baljós jelek érkeztek Európából: az egész gazdaság megérezheti, ha nem figyelnek eléggé

Az euróövezetben 2,2 százalékra gyorsult az éves infláció novemberben az októberi 2,1 százalékról az uniós statisztikai hivatal.

Putin meets Trump's envoys in Moscow after saying he doesn't want war with Europe but is 'ready to fight'

Meanwhile, Zelensky says some things "still need to be worked out" in the draft peace plan, but the US is taking "serious steps" to end the war.

