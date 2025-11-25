Lesújtó hír érkezett a tátrai zergékről

A Tátrai Nemzeti Park megbízott igazgatója, Michal Babnič szerint összesen 805 zergét figyeltek meg a Magas-Tátrában. A szlovák oldalon 587, a lengyel oldalon 218 egyedet számoltak, köztük 69 idei újszülöttet. Az Alacsony-Tátrában további 131 zerge került a szakemberek látókörébe, így összesen 936 egyedet regisztráltak. Ez gyakorlatilag a teljes világállomány, hiszen a tátrai zerge kizárólag a Magas- és az Alacsony-Tátrában fordul elő.

A visszaesés okairól a szakemberek egyelőre óvatosan nyilatkoznak, de több tényező is szerepet játszhat benne. Michal Babnič szerint

a faj genetikai elszigeteltsége, a turizmus növekvő nyomása, a látogatók fegyelmezetlensége, a kijelölt ösvények elhagyása, valamint a ragadozók jelenléte

játszhat szerepet abban, hogy a tavalyi évhez képest mintegy 15 százalékkal csökkent a tátrai zergeállomány.

A Tátrai Nemzeti Park őrszolgálatának vezetője, Róbert Javorský elmondta: a számlálást idén különösen nehéz időjárási körülmények között végezték. Az első friss hó miatt a zergék a napos, kitett helyeket keresték, az anyákat a kicsinyeikkel pedig most kevésbé lehetett látni, így a hímek felülreprezentáltak voltak az összesítésben. Róbert Javorský szerint a tavaszi számlálás rendszerint pontosabb képet ad az állományról, mert akkor jobban láthatók az újszülöttek.

Az őszi felmérésre ugyanakkor azért van szükség, mert ekkor zajlik a zerge párzási időszaka, ilyenkor a kisebb csoportok nagyobb csordákba verődnek, ami elősegíti a minél teljesebb számlálást.

A tátrai zergék megfigyelése több mint ötven éve zajlik nemzetközi együttműködés keretében, és kulcsfontosságú ennek a bennszülött fajnak a megőrzésében. A szakemberek most is arra kérik a turistákat: tartsák be a látogatási szabályokat, télen kerüljék a zergék élőhelyeire vezető sítúra-útvonalakat, nyáron pedig maradjanak a kijelölt ösvényeken. Figyelmeztettek, hogy

az állatokra komoly stresszt jelent, ha megzavarják őket természetes környezetükben.

A Tátrai Nemzeti Park jelenleg a lengyel nemzeti parkkal és a Zólyomi Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik egy új kutatási projekten. A cél, hogy jobban megértsék a zergepopuláció ingadozását, feltárják a visszaesés okait, és javaslatot tegyenek a hatékonyabb védelemre.

A „Közös őshonos állataink védelme” nevű program az Interreg Lengyelország–Szlovákia együttműködés részeként jövőre indul teljes erővel. A tervek szerint DNS-vizsgálatokat is végeznek majd, hogy választ kapjanak arra, átmeneti jelenség-e a mostani csökkenés, vagy egy hosszabb távú folyamat kezdete.