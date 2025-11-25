ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.8
usd:
329.75
bux:
108613.56
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zerge a Tátrában, egy sziklánál.
Nyitókép: Szymon Bartosz/Getty Images

Lesújtó hír érkezett a tátrai zergékről

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A 2024-es évhez képest mintegy 15 százalékkal csökkent a tátrai zergeállomány – derült ki az idei őszi számlálásból, amelyet november elején végeztek a Magas-Tátra szlovák és lengyel oldalán. Ez főként azért aggasztó, mert gyakorlatilag a teljes világállomány ebben a térségben található.

A Tátrai Nemzeti Park megbízott igazgatója, Michal Babnič szerint összesen 805 zergét figyeltek meg a Magas-Tátrában. A szlovák oldalon 587, a lengyel oldalon 218 egyedet számoltak, köztük 69 idei újszülöttet. Az Alacsony-Tátrában további 131 zerge került a szakemberek látókörébe, így összesen 936 egyedet regisztráltak. Ez gyakorlatilag a teljes világállomány, hiszen a tátrai zerge kizárólag a Magas- és az Alacsony-Tátrában fordul elő.

A visszaesés okairól a szakemberek egyelőre óvatosan nyilatkoznak, de több tényező is szerepet játszhat benne. Michal Babnič szerint

a faj genetikai elszigeteltsége, a turizmus növekvő nyomása, a látogatók fegyelmezetlensége, a kijelölt ösvények elhagyása, valamint a ragadozók jelenléte

játszhat szerepet abban, hogy a tavalyi évhez képest mintegy 15 százalékkal csökkent a tátrai zergeállomány.

A Tátrai Nemzeti Park őrszolgálatának vezetője, Róbert Javorský elmondta: a számlálást idén különösen nehéz időjárási körülmények között végezték. Az első friss hó miatt a zergék a napos, kitett helyeket keresték, az anyákat a kicsinyeikkel pedig most kevésbé lehetett látni, így a hímek felülreprezentáltak voltak az összesítésben. Róbert Javorský szerint a tavaszi számlálás rendszerint pontosabb képet ad az állományról, mert akkor jobban láthatók az újszülöttek.

Az őszi felmérésre ugyanakkor azért van szükség, mert ekkor zajlik a zerge párzási időszaka, ilyenkor a kisebb csoportok nagyobb csordákba verődnek, ami elősegíti a minél teljesebb számlálást.

A tátrai zergék megfigyelése több mint ötven éve zajlik nemzetközi együttműködés keretében, és kulcsfontosságú ennek a bennszülött fajnak a megőrzésében. A szakemberek most is arra kérik a turistákat: tartsák be a látogatási szabályokat, télen kerüljék a zergék élőhelyeire vezető sítúra-útvonalakat, nyáron pedig maradjanak a kijelölt ösvényeken. Figyelmeztettek, hogy

az állatokra komoly stresszt jelent, ha megzavarják őket természetes környezetükben.

A Tátrai Nemzeti Park jelenleg a lengyel nemzeti parkkal és a Zólyomi Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik egy új kutatási projekten. A cél, hogy jobban megértsék a zergepopuláció ingadozását, feltárják a visszaesés okait, és javaslatot tegyenek a hatékonyabb védelemre.

A „Közös őshonos állataink védelme” nevű program az Interreg Lengyelország–Szlovákia együttműködés részeként jövőre indul teljes erővel. A tervek szerint DNS-vizsgálatokat is végeznek majd, hogy választ kapjanak arra, átmeneti jelenség-e a mostani csökkenés, vagy egy hosszabb távú folyamat kezdete.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Lesújtó hír érkezett a tátrai zergékről

szlovákia

magas-tátra

állatállomány

élővilág

zerge

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Az önkormányzati rendszer átalakításának három kulcsfontosságú területéről beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A finanszírozáshoz és az önkormányzatok jogállásához is hozzá kellene nyúlni szerinte, de ez egy több hónapos konzultációs folyamat, és úgy véli, a választásokig már nincs idő erre.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Mit üzent az Akadémiának több mint 5000 magyar kutató? Kollár László Péter, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.26. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump most örülhet csak igazán

Donald Trump most örülhet csak igazán

Az Európai Unió külkereskedelmi többlete az Egyesült Államokkal szemben 2025 harmadik negyedévében 40,8 milliárd euróra csökkent, ami az év eleji kiemelkedő, 81,2 milliárd eurós többlethez képest jelentős visszaesés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

A rendezőt Oscar-díjra is jelölték korábban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

It comes as US and Russian officials are set to hold talks in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 17:58
Megszorongatták a még talpon álló BBC-elnököt a brit parlamentben
2025. november 24. 16:56
A csehek és a lengyelek egyetértenek Oroszországról
×
×
×
×