Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) cseh mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke távozik, miután mécsest gyújtott a rohamrendõrök megtámadta diákok prágai emlékmûvénél a csehszlovákiai kommunista rendszert megdöntõ bársonyos forradalom 36. évfordulóján, 2025. november 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Pavel nem enged: nyomás alatt Babis az összeférhetetlenségi ügy miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Éleződik a politikai vita Csehországban Petr Pavel elnök és Andrej Babiš között. Az államfő továbbra is azt várja az ANO mozgalom vezetőjétől, hogy a miniszterelnöki kinevezése előtt világosan és nyilvánosan fejtse ki, hogyan kívánja kezelni a vállalkozásaiból adódó összeférhetetlenségi helyzetet. A feszültséget tovább növeli, hogy Petr Pavel eltökélte, nem nevezi ki Filip Tureket külügyminiszternek.

Andrej Babis összeférhetetlenségi ügye – amely abból fakad, hogy három év után ismét az Agrofert holding egyedüli tulajdonosa lett – a cseh közvéleményt is erősen foglalkoztatja: egy friss felmérés szerint

a csehek 73 százaléka úgy véli, Babisnak a kinevezése előtt tisztáznia kell az összeférhetetlenségi problémát.

Sőt, még az ANO mozgalom szimpatizánsainak fele is magyarázatot vár. A válaszadók többsége, 58 százaléka azt is támogatja, hogy az államfő addig halassza a miniszterelnöki kinevezést, amíg Babis nem ad világos magyarázatot arra, hogyan kívánja kezelni ezt a helyzetet. A kutatásból az is kiderül: a társadalom 76 százaléka támogatja az összeférhetetlenségi törvényt, amely tiltja, hogy a legmagasabb politikai tisztségek viselői vállalkozásokban vagy támogatásokra pályázó cégek vezetésében legyenek jelen.

A feszültséget tovább növeli, hogy a jövő héten Andrej Babis várhatóan elviszi az elnökhöz a készülő kabinet névsorát. Három, az elnökhöz közel álló forrás szerint Petr Pavel eltökélte, hogy nem nevezi ki Filip Tureket külügyminiszternek, ha a neve felkerül a listára. A források úgy fogalmaztak: Pavel reméli, hogy Babis végül nem is terjeszti elő Turek jelölését, és tisztában van vele, hogy ez konfliktushoz vezetne. Bár a miniszterek kinevezésekor az elnök jogköre jóval gyengébb, mint a miniszterelnök esetében, információk szerint Pavel kész kiállni ebben az ügyben.

Közben gazdasági fronton is erősödik a politikai szembenállás. A költségvetési bizottság ülését követően az ANO vezetője komoly vádakat fogalmazott meg a leköszönő Fiala-kormánnyal szemben.

Szerinte a kabinet arra kényszerítette egyes minisztériumok hivatalnokait, hogy manipulálják a költségvetés adatait.

Alena Schillerová, az ANO alelnöke – aki várhatóan az új pénzügyminiszter lesz – azt mondta: a jövő évi költségvetési tervezet nem fedezi a kötelező állami kiadásokat, és csaknem 96 milliárd koronányi fontos beruházás hiányzik belőle.

A távozó pénzügyminiszter, Zbynek Stanjura visszautasította a vádakat, szerinte az új kormány előre „alibit gyárt”, hogy megemelhesse majd a költségvetési hiányt. Babis ugyanakkor bírálta azt is, hogy több meghívott minisztériumi tisztviselő nem jelent meg a költségvetés helyzetével foglalkozó bizottság ülésén. Állítása szerint a miniszterek tiltották meg nekik a részvételt, és úgy fogalmazott: a Fiala-kormány „terrort alkalmazott” a hivatalnokokkal szemben, és éveken át manipulálta az adatokat. Arra a kérdésre viszont nem válaszolt, hogy az új kabinet maga is növelné-e a költségvetési hiányt.

