Erősödik az antiszemitizmus Csehországban

A jelentés szerint a szervezet az információkat kizárólag nyilvános forrásokból gyűjti, így a valós szám ennél magasabb is lehet. Az antiszemita motivációjú fizikai erőszak eddig ritka volt Csehországban: 2020 és 2023 között mindössze két támadást jegyeztek fel. Tavaly viszont rekordot döntött a szám:

négy fizikai támadás történt, mindegyik a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódott.

Emellett nyolc esetben fenyegetést, sértegetést vagy zaklatást regisztráltak, tizenkettő pedig zsidó létesítmények, temetők vagy emlékművek megrongálásáról szólt.

A legtöbb incidens azonban szöveges, képi vagy audiovizuális formában jelentkezett: ebben a kategóriában 4670 esetet jegyeztek.

A jelentés külön kiemeli, hogy az esetek száma jelentősen megnőtt 2023. október 7-e után, amikor a Hamász terrorszervezet izraeli támadása során több mint ezer embert megölt, és több százat elhurcolt a Gázai övezetbe. Tavaly a konkrét személyek, intézmények vagy objektumok ellen irányuló incidensek száma éves szinten 64 százalékkal nőtt.

Az antiszemita megnyilvánulások tartalmát tekintve a Zsidó Közösségek Szövetsége szerint a régi, sztereotip és összeesküvés-elméleteken alapuló állítások mellett egyre gyakoribbak az új, kreatív formákban megjelenő antiszemita üzenetek. 2024-ben először a hosszú távú monitorozás történetében az új megnyilvánulások kerültek túlsúlyba, míg a hagyományos sztereotípiákhoz kapcsolódó esetek száma éves szinten több mint 23 százalékkal csökkent.

Történelmi csúcsot ért el a holokauszt tagadása vagy torzítása, a nyilvános térben megjelenő antiszemita tartalmak száma szintén rekordot döntött. A jelentés kiemeli, hogy az internet kulcsszerepet játszik a zsidóellenes gyűlölet terjedésében.

A Zsidó Közösségek Szövetségének elnöke, Petr Papoušek szerint a 2023. október 7-ei gázai konfliktus alapvetően befolyásolta az antiszemita megnyilvánulások számát és tartalmát 2024-ben, és hozzájárult a cseh társadalom polarizációjához. Ugyanakkor Csehország továbbra is viszonylag biztonságos országnak számít a zsidó közösség számára.

Az antiszemita megnyilvánulásokról szóló éves jelentéseket a Zsidó Közösségek Szövetsége 2003 óta rendszeresen publikálja, ezzel is figyelmeztetve a cseh társadalmat a zsidóellenes gyűlölet jelenlétére.