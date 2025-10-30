Műholdról is látszik a vérengzés nyoma, százakat mészároltak le

Szudán legutóbb két éve szerepelt a hírekben, amikor a kormány és a rivális, úgynevezett Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) összecsapásaiban több százan meghaltak. A nyugati államok – és Magyarország is – repülőn mentették ki állampolgáraikat, miközben helyi lakosok tömegei menekültek el.

A héten sokkoló hírek érkeztek arról, hogy az időről időre fellángoló harcokban az egyik fél brutális tömeggyilkosságokat hajtott végre. Míg a kormány az idén visszafoglalta a fővárost, Kartúmot, és az ország északi és keleti részét ellenőrzi, addig a 2000-es évek elején, Dárfúr tartományban kegyetlenkedő, főként arab Dzsandzsavíd-milíciából kinőtt Gyorsreagálású Támogató Erők az ország déli és nyugati részét uralják.

Miután a kormányerők magára hagyták a Dárfúrban található Al Fashir várost, a lázadók másfél év ostrom után bevonultak és brutális kegyetlenséggel elkezdték legyilkolni a fekete-afrikai lakosokat. Kedden olyan hírek és képek jelentek meg, amelyek szerint a mészárlás után maradt vérfoltokat és a holttesteket a világűrből is látni lehet a műholdak segítségével.

Az Egészségügyi Világszervezet szerdán a korábbinál is sokkolóbb bejelentéssel szolgált: a lázadók betörtek a város egyik kórházába és 460 embert, köztük gyermekeket öltek meg. Az interneten keringő egyik videón azt látni, hogy egy fegyveres sétál le a kórház egyik lépcsőjén, és amikor meglát egy túlélőt, laza mozdulattal lelövi.

El Faser város lakossága eredetileg egymilliós, és kommentátorok hasonló vérfürdőtől tartanak, mint amikor az RSF két éve elfoglalta Nyugat-Dárfúr fővárosát, Geneinát. Akkor 15 ezer – főként nem arab származású polgári lakost öltek meg.

A Hamász dél-izraeli mészárlásához hasonló brutalitással elkövetett atrocitás tehát nem az első: az Egyesült Államok januárban már népírtássá nyilvánította a Gyorsreagálású Erők tetteit – emlékeztetett a Guardian című lap.

A kórházi mészárlást sokkólónak nevezte és elítélte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, miközben egy megfigyelőcsoport, a Szudáni Orvosok Hálózata azt közölte, hogy hidegvérrel megöltek mindenkit, akit a kórházban találtak.

Mohamed Hamdan Dagallo tábornok, a lázadó hadsereg vezetője szerdán elismerte, hogy „kihágások történhettek”, és vizsgálatot ígért.

A Yale Egyetem Humanitárius Elemzőközpontja hétfői és keddi műholdfelvételeket analizált a kórházról, és október 28-án három fehér tárgycsoportot, valamint „vöröses elszíneződést” azonosított a kórház mellett, amelyek előző nap még nem voltak ott. A jelentés szerint a tárgyak hossza két csoportban 1,1–1,9 méter volt, ami tömeges kivégzés nyomaira utalhat. A kutatók hasonló bizonyítékokat találtak egy korábbi gyermekkórházban működő RSF-fogolytáborban is, valamint a város keleti részén, ahol a milícia rendszeresen hajt végre kivégzéseket.

A menekültek beszámolói szerint a lázadó harcosok kifosztják és megverik az embereket, váltságdíjat követelnek, a nőket pedig gyakran megerőszakolják. Sokan a sivatagban haltak meg, miközben menekülttáborok felé próbáltak jutni.

A szemtanúk az Associated Pressnek elmondták: a lázadók házról házra járva lőttek és vertek embereket, köztük nőket és gyerekeket. „Olyan volt, mint egy vágóhíd” – mondta egy Tajal-Rahman nevű, ötvenes éveiben járó férfi, aki a 60 kilométerre fekvő tawilai menekülttáborból telefonált, ahol már több mint 650 ezren élnek.