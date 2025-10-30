ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök
Szudánban több száz embert mészárolt le a hadsereggel szemben álló milícia el-Fáser bevétele után
Nyitókép: X

Borzalmas tömeggyilkosság Szudánban – videó

Infostart / MTI

Több mint 460 embert mészárolt le Szudánban a hadsereggel szemben álló a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű félkatonai szervezet az észak-dárfúri el-Fáser kórházának szülészetén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtöki bejelentése szerint.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója azt mondta, a fegyveresek kedden ütöttek rajta a városban működő szaúdi kórházon, ahol a páciensek mellett sok hozzátartozót is megöltek, illetve elhurcoltak több egészségügyi dolgozót, orvost, nővért és gyógyszerészt.

A WHO közleményében kiemelte, hogy egészen mostanáig a szaúdi kórház volt az utolsó, félig még működőképes kórház el-Fáserben, az utolsó olyan városban a dárfúri térség harcok sújtotta nyugati részén, amely még a RSF-fel szemben álló szudáni hadsereg irányítása alatt állt.

Az RSF vasárnap, 18 hónapon át tartó ostromot követően vonta ellenőrzése alá el-Fásert, helyszíni beszámolók szerint pedig ezt követően a milicisták gyakorlatilag házról házra jártak a városban, és sok embert - köztük nőket és gyerekeket - megvertek, többekre rá is lőttek.

António Guterres ENSZ-főtitkár a feszültség azonnali csökkentését sürgette.

Mohamed Hamdan Daglo tábornok, az RSF milícia parancsnoka szerdán elismerte, hogy "a városban katasztrófa van", de azt mondta, hogy a háborút mások kényszerítették az RSF-re.

Vasárnap óta az ENSZ értesülései szerint több mint 36 ezren menekültek el a városból, az emberek többsége az el-Fásertől mintegy 70 kilométerre nyugatra lévő Távilában húzta meg magát, ahol már így is több mint 650 ezer menekült él. A WHO úgy tudja, még így is körülbelül 260 ezren rekedtek el-Fáserben, ahol szinte teljesen megszűnt az ivóvíz-ellátás, az ott maradtaknak pedig fogy az élelmiszerük is. A szervezet koleraveszélyre is felhívta a figyelmet, felidézve, hogy idén a városból már 272 koleragyanús esetet jelentettek és 32, a betegséggel összefüggő halálesetet regisztráltak.

