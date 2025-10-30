Borzalmas tömeggyilkosság Szudánban – videó

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója azt mondta, a fegyveresek kedden ütöttek rajta a városban működő szaúdi kórházon, ahol a páciensek mellett sok hozzátartozót is megöltek, illetve elhurcoltak több egészségügyi dolgozót, orvost, nővért és gyógyszerészt.

A WHO közleményében kiemelte, hogy egészen mostanáig a szaúdi kórház volt az utolsó, félig még működőképes kórház el-Fáserben, az utolsó olyan városban a dárfúri térség harcok sújtotta nyugati részén, amely még a RSF-fel szemben álló szudáni hadsereg irányítása alatt állt.

El-Fašer, poslednje uporište centralne vlade Sudana, je pao posle godinu i po dana opsade. Borci Brzih snaga podrške (RSF) su krenuli u lov na preživele.



RSF uživaju podršku Ujedinjenih arapskih emirata. https://t.co/8snfKUbaUR — Mirko Dautović (@MirkoDautovic) October 28, 2025

Az RSF vasárnap, 18 hónapon át tartó ostromot követően vonta ellenőrzése alá el-Fásert, helyszíni beszámolók szerint pedig ezt követően a milicisták gyakorlatilag házról házra jártak a városban, és sok embert - köztük nőket és gyerekeket - megvertek, többekre rá is lőttek.

António Guterres ENSZ-főtitkár a feszültség azonnali csökkentését sürgette.

Mohamed Hamdan Daglo tábornok, az RSF milícia parancsnoka szerdán elismerte, hogy "a városban katasztrófa van", de azt mondta, hogy a háborút mások kényszerítették az RSF-re.

This isn’t Gaza, but Al Fashir in Sudan.



25 million people are experiencing extreme hunger in Sudan.



But no one in the West cares let alone knows about this, because the man responsible is the Muslim Brotherhood backed General al-Burhan.



As they say: “no Jews, no news”. pic.twitter.com/WC5iAz7pZD — Visegrád 24 (@visegrad24) July 29, 2025

Vasárnap óta az ENSZ értesülései szerint több mint 36 ezren menekültek el a városból, az emberek többsége az el-Fásertől mintegy 70 kilométerre nyugatra lévő Távilában húzta meg magát, ahol már így is több mint 650 ezer menekült él. A WHO úgy tudja, még így is körülbelül 260 ezren rekedtek el-Fáserben, ahol szinte teljesen megszűnt az ivóvíz-ellátás, az ott maradtaknak pedig fogy az élelmiszerük is. A szervezet koleraveszélyre is felhívta a figyelmet, felidézve, hogy idén a városból már 272 koleragyanús esetet jelentettek és 32, a betegséggel összefüggő halálesetet regisztráltak.