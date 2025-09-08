Kiderült, miért fontos Donald Trumpnak, hogy mi a Pentagon új neve

Nem adta fel az ötletét Donald Trump: az amerikai elnök Háborús, avagy Hadügyminisztériummá ((Department of War) nevezi át az eddigi Védelmi Minisztériumot (Department of Defense) – és egy kis jogi trükkel mindezt a Kongresszus jóváhagyása nélkül.

A név igazából nem is új, csak visszatérnek a II. világháború idején használt névhez.

Az elnök rendeletre – azaz kongresszusi jóváhagyás nélkül hozott döntésre – végül péntekig kellett várni.

A szöveg szerint a „Háborús minisztérium” úgymond „másodlagos név” – legalábbis ezt mondta a bejelentés előtt a kormányzat illetékese. Ez teszi lehetővé, hogy a Kongresszus megkerülésével módosítsák a nevet.

De a döntés értelmében az amerikai végrehajtó hatalom minden szintjének előírják az 1940-es éveket idéző, régi-új név használatát. Így kell ezentúl említeni a belső és külső levelezésben a Pentagont, és Pete Hegseth immár nem védelmi, hanem hivatalosan háborús, vagy hadügyminiszter lesz.

Trump elnök és Henseth már hetek óta forszírozta az ötletet, azzal érvelve, hogy az „határozottabb”, és agresszívebb színben tünteti majd fel az Egyesült Államokat a világ előtt.

„Mindenkinek tetszik, hogy hihetetlen történelmünk van, amely a Háborús Minisztérium név idején győzelmekkel volt tele... aztán módosítottuk a nevet Védelmi Minisztériumra” – mondta Trump nemrég riportereknek.

Legalább egy személy biztosan van, akinek nem tetszik a döntés: Tammy Duckworth demokrata szenátornak. A nő háborús veterán, aki mindkét lábát elveszítette Afganisztánban. Szerinte a döntés költségét lehetne a veterán-családok megsegítésére vagy konfliktusmegelőző diplomáciára is fordítani.

De Trump elnök azt is értésre adta, hogy nem aggódik a Kongresszus véleménye miatt.

„Megcsináljuk, és kész. Biztos vagyok benne, hogy elfogadják, ha egyáltalán szükségünk lesz erre”.

Hogy miért ilyen fontos dolog a védelmi vagy hadügyi tárca neve? Egyes fehér házi illetékesek arra utaltak, hogy a második Trump-kormányzat 200. napjáról akartak így megemlékezni. Az amerikai háborús minisztériumot egyébként a fegyveres erők átszervezése után, egy kongresszusi döntéssel nevezték át Védelmi Minisztériummá 1949-ben.