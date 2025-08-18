Egy sör mellett próbál majd hatni a választókra a pártelnök

„Gyertek el, találkozzatok velem és a megyei listavezetőkkel” – hívta követőit Vít Rakusan az X közösségi oldalon. „Kérdezzetek tőlünk bármit, ami a választási döntésetek szempontjából fontos” – buzdította a szavazókat a STAN vezetője abban a közösségi médiába feltöltött videóban, melyben egy kocsmakertben egy korsó sört a kezében tartva invitálja a választókat a találkozóra. A pártelnök a kezdeményezéssel a korábbi, „cenzúra nélküli viták” sorozatát folytatja. Azokat szintén kocsmákban, sör mellett tartotta, főként olyan régiókban, ahol a STAN mozgalom gyengébben szerepelt. Most azonban sorra járja majd a megyeszékhelyeket.

Az első ilyen sörözős találkozóra augusztus 18-án kerül sor Vysocina kerület központjában Jihlava utcáin, este pedig Lukás Vlcek cseh ipari és kereskedelmi miniszter is csatlakozik hozzá egy kerthelyiségben. Vlcek a STAN mozgalom alelnöke és a kerület választási listavezetője. A további helyszínek is ismertek már, augusztus 21-én Ceské Budejovicében majd 25-én Ústí nad Labem városában sörözik a miniszter a mozgalma programjára kíváncsi szavazópolgárokkal.

Vít Rakusan a kampány sikerének mércéjét is megfogalmazta: a STAN számára a kétszámjegyű eredmény az elvárás. „A valódi siker határa 15 százalék vagy több. A 9,5 százalék viszont végzetes kudarc lenne” – jelentette ki már májusban, amikor a mozgalom tisztújító kongresszusán ismét elnyerte az elnöki posztot. A STAN volt az első párt, amely bemutatta választási programját az idén október 3-án és 4-én tartandó képviselőházi választások előtt.

A program egyebek mellett tartalmazza a szülői támogatás 350 ezer koronáról 400 ezerre emelését azoknál a családoknál, ahol mindkét szülő részt vesz a gyermek gondozásában, az euró mielőbbi bevezetését, a személyi jövedelemadó módosítását, a házasság lehetőségének kiterjesztését az azonos nemű párokra, a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének megszüntetésével, az eutanázia engedélyezését szigorú feltételek mellett, valamint az ingyenes menstruációs higiéniai termékek biztosítását az állami intézményekben: iskolákban, hivatalokban, kulturális intézményekben, egyetemeken és kórházakban.

A politikus hangsúlyozta, elsősorban a palliatív ellátás minőségének javítását tekintik kulcsfontosságúnak, de a legszélsőségesebb esetekben, felelősségteljes és szigorúan szabályozott körülmények között lehetővé akarják tenni az élet befejezését is. A NMS ügynökség augusztusi választási modellje szerint a STAN 10,7 százalékot érne el, ami enyhe visszaesést jelent a júliusi eredményéhez képest.