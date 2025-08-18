ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
338.52
bux:
105519.51
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
sör / Beer background with foam froth bubbles texture. Horizontal amber foam or cold fresh beer pattern background
Nyitókép: chaluk/Getty Images

Egy sör mellett próbál majd hatni a választókra a pártelnök

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Vít Rakusan cseh belügyminiszter, a Polgármesterek és Függetlenek, azaz a STAN mozgalom elnöke ezúttal is sörözés közben próbálja megszólítani a választókat az október 3-4-i cseh képviselőházi választások előtt. A sorozat augusztus 18-án, hétfőn indul Jihlavában, közvetlenül a kormányzati nyári szünet után. A STAN mozgalom jelenleg 10,7 százalékkal a negyedik a pártok népszerűségi listáján.

„Gyertek el, találkozzatok velem és a megyei listavezetőkkel” – hívta követőit Vít Rakusan az X közösségi oldalon. „Kérdezzetek tőlünk bármit, ami a választási döntésetek szempontjából fontos” – buzdította a szavazókat a STAN vezetője abban a közösségi médiába feltöltött videóban, melyben egy kocsmakertben egy korsó sört a kezében tartva invitálja a választókat a találkozóra. A pártelnök a kezdeményezéssel a korábbi, „cenzúra nélküli viták” sorozatát folytatja. Azokat szintén kocsmákban, sör mellett tartotta, főként olyan régiókban, ahol a STAN mozgalom gyengébben szerepelt. Most azonban sorra járja majd a megyeszékhelyeket.

Az első ilyen sörözős találkozóra augusztus 18-án kerül sor Vysocina kerület központjában Jihlava utcáin, este pedig Lukás Vlcek cseh ipari és kereskedelmi miniszter is csatlakozik hozzá egy kerthelyiségben. Vlcek a STAN mozgalom alelnöke és a kerület választási listavezetője. A további helyszínek is ismertek már, augusztus 21-én Ceské Budejovicében majd 25-én Ústí nad Labem városában sörözik a miniszter a mozgalma programjára kíváncsi szavazópolgárokkal.

Vít Rakusan a kampány sikerének mércéjét is megfogalmazta: a STAN számára a kétszámjegyű eredmény az elvárás. „A valódi siker határa 15 százalék vagy több. A 9,5 százalék viszont végzetes kudarc lenne” – jelentette ki már májusban, amikor a mozgalom tisztújító kongresszusán ismét elnyerte az elnöki posztot. A STAN volt az első párt, amely bemutatta választási programját az idén október 3-án és 4-én tartandó képviselőházi választások előtt.

A program egyebek mellett tartalmazza a szülői támogatás 350 ezer koronáról 400 ezerre emelését azoknál a családoknál, ahol mindkét szülő részt vesz a gyermek gondozásában, az euró mielőbbi bevezetését, a személyi jövedelemadó módosítását, a házasság lehetőségének kiterjesztését az azonos nemű párokra, a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének megszüntetésével, az eutanázia engedélyezését szigorú feltételek mellett, valamint az ingyenes menstruációs higiéniai termékek biztosítását az állami intézményekben: iskolákban, hivatalokban, kulturális intézményekben, egyetemeken és kórházakban.

A politikus hangsúlyozta, elsősorban a palliatív ellátás minőségének javítását tekintik kulcsfontosságúnak, de a legszélsőségesebb esetekben, felelősségteljes és szigorúan szabályozott körülmények között lehetővé akarják tenni az élet befejezését is. A NMS ügynökség augusztusi választási modellje szerint a STAN 10,7 százalékot érne el, ami enyhe visszaesést jelent a júliusi eredményéhez képest.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Egy sör mellett próbál majd hatni a választókra a pártelnök

csehország

választások

belügyminiszter

sör

eutanázia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Most már az sem elképzelhetetlen, hogy a kialakult helyzet miatt szükségállapotot vagy vészhelyzetet hirdet ki Aleksandar Vucic – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő hozzátette: bár jelenleg az elnök és a kormányzó párt népszerűsége is alacsony, hosszabb távon az előre hozott választás kiírása lehet az egyetlen racionális döntés.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentős felvásárlást pipálhat ki az UniCredit Magyarország szomszédjában

Jelentős felvásárlást pipálhat ki az UniCredit Magyarország szomszédjában

Lezárult az UniCredit Bank és az Alpha Bank Romania fúziója - írta az economedia.ro az UniCredit Bank közleménye alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt

Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt

Érdemben, 11 százalék felett emelkedett a hazai háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 2025. második negyedévében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails 'big day' as Starmer and EU leaders join Zelensky in Washington for Ukraine talks

Trump hails 'big day' as Starmer and EU leaders join Zelensky in Washington for Ukraine talks

“I’ll get it done,” the US president says ahead of peace talks with Ukraine’s president at 13:00 EST (18:00 BST).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 06:51
Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt
2025. augusztus 17. 21:00
A Földnél öregebb meteorit csapódott egy házba, a tudósok egy gyanús aszteroidát figyelnek
×
×
×
×