Apokaliptikus erdőtüzek pusztítanak Délkelet-Európában

Törökország északnyugati részén, Bursa városának erdőkkel borított hegyvidéki körzetében a lángok vasárnapra virradó éjjel olyan gyorsan terjedtek, hogy több mint 1500 embernek kellett elmenekülnie. Hivatalos közlések szerint 1765 embert sikerült biztonságba helyezni, miközben a tűz már 3000 hektárnyi területet perzselt fel a város körül. Az erdőtüzek miatt a közeli autópályát is lezárták, amely Ankarával köti össze a várost.

Az oltásban több mint 1100 tűzoltó vesz részt, de az egyikük a helyszínen kapott szívroham következtében életét vesztette – erősítette meg Mustafa Bozbey polgármester. Orhan Saribal képviselő apokaliptikusnak nevezte a pusztítást, amit a televíziós felvételek is alátámasztanak: a korábban zöldellő fenyőerdők és gazdaságok helyén most üszkös, kopár táj látható.

Turkey is battling a wave of unprecedented forest fires triggered by extreme heat, with blazes erupting across parts of eastern Antalya and spreading dangerously into residential zones in Bursa. pic.twitter.com/TJ8M6dReoK