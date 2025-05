Techguruk és a fiatalok kedvenc drogjával állítják talpra az ukrán katonákat

Néhány hete az Independent című brit lap cikkezett arról, hogy „illegális partidroggal, állatnyugatóval és harctéri altatóval hozzák vissza Ukrajna élőhalottait a valóságba”. Ez volt az egyik hosszabb írás arról, hogyan talált utat magának a kutatók és egyes orvosok által a nehezen kezelhető depresszióra már most alkalmazott ketamin a katonai rehabilitációban.

A Snopes című oldal Elon Musk milliárdos tavalyi vallomása után kutakodott az illegális ketaminhasználatról. Musk arról beszélt, hogy saját, depressziós tünetei miatt javasolták neki a ketaminterápiát. A szert azonban eddig nem hagyta jóvá az amerikai gyógyszerészeti felügyelet, az FDA. Ami engedélyt kapott, az egy hasonló molekula, az orrsprayként alkalmazható eszketamin.

Magát a ketamint injekcióval, szopogatható pasztilla útján vagy orrba történő befecskendezéssel is lehet szedni, miközben a Fortune magazin pár évvel ezelőtti cikke szerint Signal-csoportokban szerveztek ketaminpartikat a technológiai világ vezetői számára. (Az ő céljuk az volt, hogy „kiterjesszék a tudatukat és a kreativitásukat”.)

Musk közben nem titkolta, hogy szerinte jobb „néha” ketamint szedni, mint a hagyományosabb, SSRI-gyógyszerekkel „zombivá változtatni” a depressziótól szenvedőket.

?? Elon Musk suggests exploring ketamine for depression as a potential alternative to SSRIs! A fresh take on mental health that you won't want to miss. ?? #MentalHealth #Ketamine #ElonMusk #Depression #TheDonLemonShow pic.twitter.com/z5V3rBUfpr — M&M Devs (@mmdevsHQ) April 30, 2025

Fizikai trauma kontra PTSD

Az Independent több olyan ukrán katonával is beszélt, aki a súlyos harcok nyomán posztraumás stressz szindrómától (PTSD) szenved és az állatnyugatóként is engedélyezett szert szedi.

Egy 23 éves nő, Kátya például 19 éves korában vonult be és csatlakozott a tengerészgyalogsághoz. Éles helyzetekben, tűz alatt evakuálta a sebesülteket és egyszer egy robbanás úgy a földhöz vágta, hogy megsérült a koponyája. Arra is emlékszik, amikor egy 155 mm-es tüzérségi lövedék csapódott be mellette, de nem robbant fel. A többi sérülését már nem tudja pontosan felidézni, de azt mondta, „minden bevetésen agyrázkódást kaptam”.

A nő arról beszélt, hogy nem tud aludni, nehezére esik a beszéd és „bénító fejfájások gyötrik”.

Mint a szakirodalomban olvasható, a fizikai traumás agysérülésekről készült felvételek sokban hasonlítanak a PTSD-ben szenvedők agyáról készült képekre és a tünetek is hasonlók lehetnek.

Ketamine is helping Ukraine’s traumatised soldiers live again -- great article by @samkileynews https://t.co/AKVwsZjBlm — AnneClaire Stapleton (@AnneClaireNews) April 3, 2025

A poszttraumás betegséget a mindennapi életben felmerülő lelki traumáknál jóval súlyosabb megrázkódtatások váltják ki. A sokk megzavarja két fontos agyi régió, a hippokampusz és az amigdala működését, amelyek az emlékek elraktározását, a fenyegetésekre adott reakciókat, az érzelmeket és a bejövő ingerek racionális elemzését szabályozzák. Az eredmény az, hogy a PTSD-ben szenvedők a valóságosnál jóval súlyosabbnak élik meg a potenciális veszélyt és kognitív képességeik is visszaesnek.

Kikészítette Bahmut

A bahmuti „húsdarálóban” is bevetett Kátya elmondta, hogy mentálisan és fizikailag is leépült a fronton, 44 kilóra fogyott, miközben nagyon agresszíven viselkedett. Tetézte ezt a gyász, amit bátyja harctéri halála után élt át.

„Küldetés küldetés után, pihenés nélkül. Annyira kimerült voltam, nem tudtam aludni, nem tudtam beszélni az emberekkel. Dadogtam, állandóan fájt a fejem, kevésnek éreztem magam. Nem voltam stabil és összeszedett. Nem voltam ura a helyzetnek” – mesélte. Végül úgy döntött, hogy kipróbálja a Kijevhez közeli Liszova Poljana pszichiátriai kórházban, a poszttraumás veteránoknak adott újfajta kezelést.

‘Should ketamine or MDMA be used to improve performance in battle?’



Read @AlexanderBeiner on the new frontier of the Ukraine war: ?https://t.co/ET8byXU4Yd — UnHerd (@unherd) February 15, 2024

Gyorsabb gyógyászati eredmények

Az ottani orvosok elmondták a lapnak, hogy a csak évek alatt eredményt hozó beszélgetős terápiákkal szemben a – szoros felügyelet alatt végzett – ketaminos gyógyítás „meglepően gyors” eredményeket hozott.

„Azért érdeklődünk a pszichedelikus terápia iránt, mert gyorsabb eredményeket ad. És szükségünk van rá, mert gyorsabban kell visszajuttatnunk az embereket a frontra”

– magyarázta el az egyik orvos, hogy miért alkalmaznak olyan szert, amit emberi használatra még nem is hagytak jóvá.

Mint az Independent megjegyzi, a statisztika azt mutatja, hogy a Liszova Poljanán ápolt katonák akár 80 százaléka visszakerül a hadseregbe.

Arról, hogy a depresszió és a poszttraumás stressz-szindróma (kísérleti) kezelésében figyelemre méltó sikereket értek el ketaminnal, az amerikai Yale Egyetem és a londoni Imperial és Kings College kutatói is több tanulmányban beszámoltak. Viszont a tudósok azt is megállapították, hogy további kutatásokra van szükség.

Egy 2024-es, több tanulmányt górcső alá vevő, úgynevezett szisztematikus áttekintés (amely a tudományos bizonyítékok hierarchiájának csúcsán áll) azt állapította meg, hogy

két héttel a kezelés után a ketaminos terápia nem mutatott különbséget a kontrollcsoporthoz képest és hogy a "terapeutikus hatás a placebo-effektusnak is betudható".

Ukrajnában azonban a háborús helyzet miatt egyfelől jobban bíznak a szerben, másrészt lazábban állnak a kérdéshez és nem kötik külön engedélyhez a ketamin alkalmazását.

New systematic review & meta-analysis of ketamine for PTSD finds that the only consistent significant effect is 24 hrs post infusion. Effect is significantly better than passive control but not active control conditions.



Raises questions about why this is considered promising. pic.twitter.com/FspDaHiCYF — Eiko Fried (@EikoFried) January 18, 2024

Utazás a tudatalattiba

A betegek a ketaminos kezelés előtt, közben és után intenzív terápiát kapnak. A szert felügyelet mellett, gyakran bekötött szemmel és nyugtató zenét játszó fülhallgatót viselve veszik be. Hatására olyan állapotba kerülnek, „amely mélyen a tudatalattijukba kalauzolja őket”.

A ketamin nyomán megemelkedik az agyban a glutamát nevű, serkentő neurotranszmitter szintje, ami gyorsabb tanulásra teszi képessé az agyat. Bár több tanulmány szerint az ilyen pszichedelikus terápiák segítenek helyreállítani az agy „kiégett áramköreit”, nem kellemesek és a glutamát túlzottan magas szintje például felgyorsíthatja a szklerózis multiplex lefolyását.

„Ez nem valami eufórikus élmény. Többnyire fájdalmas, kemény. De abból, amit a betegeimtől hallok, azt szűrtem le, hogy elviselhető. Fájdalmas, de olyasvalami, amin keresztül lehet menni” – mondta a lapnak nyilatkozó egyik orvos.

?I know about ketamine: I used to do Jersey Shore thing and it was a big part of the scene. K was my favorite drug because I didn't like drinking; it made me social by calming my anxiety and curbing depression from PTSD, which I didn't take meds for yet.



Some pics of me on it: pic.twitter.com/0s9v09P4HI — Lucas Gage (@LucasGageX) March 23, 2025

A BBC idén februárban ugyanakkor a ketamin árnyoldalairól írt, megjegyezve, hogy a szigetországban ez a Z-generáció parti-drogja. Egy fiatal elmondta, hogy tinikori bulijai után annyira függővé vált, hogy még a kórházi ágyán is szippantott a szerből. Aztán „tönkretette az életét”, húgyvezeték-problémái léptek fel.

A 2024. márciusi statisztika szerint 269 ezer 19 és 59 év közötti brit ismerte el, hogy szedi az anyagot,

és a brit belügyminisztérium mérlegelni kezdte, hogy a kemény drogok kategóriájába sorolja a szert.

Túlélni, oroszokat ölni, nulla jövőkép

Visszatérve Ukrajnába, Kátya úgy fogalmazott, hogy a halállal való állandó szembesülés nyomán neki nem az élet végének, hanem magának az életnek a megélése vált nehézzé.

„Nagyon fontos volt számomra, hogy abbahagyjam a túlélést, és elkezdjek élni” – magyarázta.

„Nem volt célom. Az egyetlen célom az volt, hogy még több oroszt öljek meg, hogy győzzek, aztán majd kitalálom”

– utalt arra, hogy nemcsak sebesültek evakuálása volt a dolga. „Soha nem számítottam arra, hogy ilyen sokáig fogok élni. Azt hittem, már halott leszek, és nem lesznek ezek a kérdések a jövőbeli életemről. Most pedig foglalkoznom kell velük”.

Ez vezette a Liszova Poljana-i pszichiátriai kórházba, ahol a terapeuták több mint ezer volt hadifogollyal is dolgoztak, akikről azt állítják, hogy megkínozták őket az orosz fogságban.

Az üzleti tanulmányokat folytató Kátya több ketaminos kezelésen esett át az ukrán pszichedelikus terápia úttörőjének nevezett Vlagyiszlav Metranici jóvoltából. Az orvos azt mondja: tapasztalata szerint a PTSD-s betegek mintegy 70 százalékál sikeres a kezelés.

„Világossá vált, hogy a sztenderd, úgynevezett első vonalbeli kezelés – ami pszichoterápia és antidepresszánsok együttes alkalmazása – nem működik hatékonyan. Becslések szerint a PTSD-ben szenvedők,és különösen a veteránok körülbelül 60 százaléka nem reagál az első vonalbeli terápiára” – mondta.

A ketamin és más pszichedelikus szerek hatásának nagyon fontos mechanizmusa, hogy a fokozott neuroplaszticitás állapotát hozzák létre (leegyszerűsítve: az agy képes a „sérült pályáit” kikerülő új pályákat konstruálni) és ez az állapot a kezelés után több napig fennmarad.

„Ezekben a napokban a páciens agya általában jobban feldolgozza az információkat, így a drámai információkat is. Az embernek új meglátásai lehetnek, új döntéseket hozhat” – mondta az orvos, aminek ellenmondani látszik a korábban idézett szisztematikus áttekintés.

Kátya úgy emlékszik vissza a ketaminos kezelésekre, hogy azok a „spirituális melegség” érzését és új élményeket hoztak el neki „a különböző vallásoktól kezdve, például a judaizmus életfájának látomásain át az űrben való repülésig és a régi barátokkal való találkozásig”. Elmondása szerint a legtraumatikusabb élményeinek mélyére tudott leásni, ami visszahozta a jelenbe.

„Megtanultam a jelenben élni és jövőképet alkotni”

– mondta.

Kutatók megjegyzik, hogy a hallucinációkat okozó ketamin, amely a testen kívüli, diszasszociációs élményeket idéz elő, túladagolva összefüggésbe hozható a húgyhólyag és az idegrendszer károsodásával. A szerrel kísérletező orvosok ezért általában csak nagyon kis adagokat alkalmaznak. Ugyanakkor kutatása elvezethet egy olyan, a szintén az agyi NMDA-receptorokat blokkoló gyógyszer létrehozásához, amelynek már nem lesznek olyan mellékhatásai, mint a ketaminnak.