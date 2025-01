Éowyn és Herminia egyszerre pusztít: brutális károk Nagy-Britanniában

Az Éowyn vihar ijesztő jeleneteket produkált Írországban és Skóciában: tetőket szaggatott le, vékonyabb falú épületeket sajtolt össze, hatalmas fákat döntött ki. Az érintett területeken több, mint egymillió ember maradt áram nélkül vasárnap. Egy 19 és egy 20 éves fiatalember pedig meghalt a kidőlő fák miatt.

Amikor a vihar elvonult, az emberek egy kicsit fellélegezhettek, de csak egy rövid időre. Éowyn nyomában ugyanis megérkezett Herminia, amely a szigetország délnyugati partvidékére zúdult le, hogy aztán átsöpörjön a déli part mentén. A hajnali órákban már Londonban is erős szél fújt. Az előrejelzés szerint az újabb széllökések hétfőn érintik Észak-Írországot, Skócia nagy részét és Walest is. A Brit Meteorológiai Intézet tájékoztatása szerint

A Herminia vihar egyébként gyengébb és a szél nem olyan intenzív, hogy hivatalosan viharnak nevezzék. Ennek ellenére illetékesek megjegyezték, hogy az Éowyn pusztításával kombinálva súlyos károkat okozhat. A szakértők figyelmeztettek, hogy az embereknek fel kell készülniük helyi árvizekre, repülő törmelékre és közlekedési fennakadásokra. Anglia déli részén több helyen sárga figyelmeztetést adtak ki (ami a legenyhébb, de azt jelenti, hogy fennakadásokat okozhat az időjárás) a várható heves esők miatt.

