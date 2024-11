A Halálcsillagot idéző fegyverrel kísérletezik Kína

Lesz-e Kínának rémisztő sugárfegyvere? Ez egyelőre csak találgatás, bár kínai tudósok olyan technológiát teszteltek, amit eddig csak a tudományos-fantasztikus filmekből ismertünk.

A kísérleti fegyverrendszer több, különböző helyszínekre telepített és mikrohullámokat kibocsátó járműből áll. Az általuk kibocsátott sugarak pedig egy nagyerejű nyalábbá összeállva egyetlen célpontot támadhatnak.

CHINA ENERGY BEAMS DEPT: "7 transmitting vehicles can suppress the signals of American GPS and other satellites, linking 7 timers with optical fibre to hit “ultra-high time precision synchronisation” - accuracies of ~10 picoseconds over 1100 miles".https://t.co/r7T6fthxyC pic.twitter.com/c521bX8kq0