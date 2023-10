Joe Biden kemény szavakat intézett a legfőbb iráni vezetőhöz

A Galei Cahal, az Izraeli Hadsereg adója szerint csütörtök hajnalban a háború eddig legnagyobb behatolását hajtották végre az izraeli erők Gázában. A tankok és a gyalogság terrorsejteket, Hamász-infrastruktúrákat és tankelhárító rakétakilövőket támadott, közölték a tudósításban.

Az izraeli erők a napokban egyszer már behatoltak Gázába; akkor egy tűzharc során egy katonájuk életét veszette, többen megsérültek. Arab oldalon a csütörtöki műveletről készült videót propagandának minősítették, aminek célja: jelezni a késlekedő invázió miatt kétkedő izraeli közvélemény felé, hogy a katonák teszik a dolgukat és készen állnak.

A felvételen azt látni, hogy az izraeli erők egyik „szuperbulldózere” átszakítja a gázai kerítést és áthalad az elaknásított határszakaszon, nyomában több Merkava tankkal, amik célpontokra tüzelnek.

Footage has been released showing the Armored Assault last night by the Israeli Defense Force into the Northern Gaza Strip involving a number of Merkava Mark lV Main Battle Tanks, Caterpillar D9 Armored-Bulldozers, and Puma Armored-Engineering Vehicles; during the Assault the… pic.twitter.com/s3JCgtk0N3