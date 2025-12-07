2026-ra teljesen automatizálják a gyorshajtások bírságolását Szlovákiában

A szlovák belügyminisztérium összesen 279 olyan berendezés telepítését tervezi, amelyek a közúti szabályszegéseket automatizáltan figyelik és rögzítik. A tárca tavaly írta ki a közbeszerzést a „Közúti közlekedési szabályszegések automatizált észlelési rendszere” nevű projektre. A kivitelező feladata a teljes rendszer megtervezése, kiépítése, tesztelése és átadása. A radarok és kamerák automatikusan rögzítik majd a szabálysértéseket, eltárolják az adatokat, és az információk alapján – emberi beavatkozás nélkül – kiállíthatóvá válik a bírság.

A projekt célja egyértelmű: javítani a közlekedésbiztonságot, csökkenteni a balesetek számát, és egy olyan egységes rendszert kialakítani, ahol a bírságolás gyors, átlátható és befolyásolhatatlan. A tárca azt ígéri: minden régióban ugyanazok a szabályok érvényesülnek majd.

A tervek szerint

Szlovákiában 213 fix telepítésű radar, 48 közlekedési kamera, valamint 18 szakaszsebesség-mérő rendszer jelenik meg.

A fejlesztés összköltsége meghaladja a 64 millió eurót, amelynek egy részét a Helyreállítási Alap biztosítja. Mivel uniós finanszírozásról van szó, a határidők szigorúak: a rendszernek 2026 közepére mindenképpen működnie kell, különben Szlovákia uniós támogatást veszíthet.

A radarokat elsősorban olyan útszakaszokra telepítik, ahol gyakoriak a balesetek. A pénzügyminisztérium honlapján elérhető térkép szerint több tucat ilyen gócpont van az országban. A járművezetőket előre tájékoztatják majd az új mérési helyszínekről, így nem rejtett ellenőrzésre kell számítani.

A rendszerrel párhuzamosan a parlament elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény új módosítását is. Ennek célja, hogy különösen a beépített területeken javuljon a biztonság, ahol sok autós lépi túl a sebességhatárt.

Patrik Krauspe belügyi államtitkár szerint az úgynevezett „biztonságos Szlovákia” program egyik alappillére a közlekedők védelme: a sérülékeny résztvevők – például gyalogosok és kerékpárosok – biztonságának növelése, a súlyos szabálysértések szigorúbb szankcionálása, valamint a közlekedési ismeretek és képzések fejlesztése.

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2026 májusától az önkormányzatok is nagyobb jogköröket kapnak.

A városok és községek saját radarokat és kamerákat használhatnak, és ezek alapján bírságolhatnak is. A bírságolási rendszer is átalakul: ha a kamera rögzíti a szabálysértést, automatikusan a jármű tulajdonosa felel érte.

Nem vizsgálják majd, hogy a szabálysértés pillanatában ki ült a volánnál. Ha nem a tulajdonos vezette a járművet, a költséget később ő hajthatja be a sofőrön. A belügyi tárca szerint ez a gyakorlat gyorsabb, egyszerűbb és egységesebb eljárást hoz, valamint visszatartó erőt jelent majd minden közlekedő számára.