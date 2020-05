Plexi napozó és koronakorridor, az olaszok beengednék az európai turistákat

A koronavírus-járvány különösen brutális sokkot okozott Olaszországnak – hivatalosan 30 ezer körül jár a járvány áldozatainak száma - , és Itália sokáig a legsúlyosabb COVID-19 halálozási statisztikát produkálta Európában.

A kávézókban még nem lehet leülni és a reggeli kapucsinót is csak elvitelre adják. Az emberek viszont végre ellátogathatnak városaik más negyedeibe és láthatják a szeretteiket.

Néhány hete arról volt szó, hogy az ország a hullám elvonulása után is zárva marad még az idén, ami hatalmas csapással fenyegette az olasz idegenforgalmi ágazatot.

Az Olasz Turisztikai Hivatal, az ENIT most azt tervezi, hogy az Európai Unió elképzeléseihez igazodva részlegesen megnyitja a kapukat a külföldi turisták előtt. Igaz, ők először csak más európai uniós államokból érkezhetnek majd csak.

Giorgio Palmucci, az ENIT elnöke arról beszélt, hogy készek egy sor kétoldalú egyezményt aláírni más európai országokkal.

„Júliusban vagy augusztusban kezdünk, először európai uniós állampolgárokkal. A gond az, hogy a turizmus a foglalásokra épül és a turisztikai cégek számára nagyon rövid lesz a szezon. Emiatt szerintem

– idézte szavait a Forbes magazin.

Az olaszokat is megihlette az úgynevezett „korona korridorok” elképzelése. A Cseh Köztársaság például turisztikai korridort akar létrehozni Szlovákiával és Horvátországgal. Az ötlet – hogy a pandémia által legkevésbé érintett helyeken engedélyezzék a turizmus újraindítását - az uniós idegenforgalmi miniszterek hétfői tanácskozásán is elhangzott.

Az érintett országokban azt tesztelnék, hogyan működne, ha külföldi látogatók érkeznének, de be kéne tartaniuk az előírt biztonságos távolságot és hogyan tudnák a járvány esetleges újabb fellángolását az adott üdülőhelyen izolálni. Az ötletet támogatja a jelentős részben a turizmusból élő Málta is.

A Business Insider portál statisztikája rávilágít, hogy miért is olyan sürgető több ország számára az idegenforgalom beindítása. 2018-ban az uniós GDP 10,3 százalékát termelte meg a turizmus és az összes állás közel 12 százalékát adta az Európai Unióban.

Egy élelmes olasz cég közben a COVID-19 által teremtett új valóságra készülve tengerparti plexi „napozódobozok” gyártására készül. Ezek abban segítenének, hogy a látogatók biztonságos távolban maradjanak egymástól – legalábbis, amikor napoznak. Az ötlet nem mindenkinek tetszik, van, aki szerint az egész csak szemfényvesztés.

This is the most stupid idea for 're-opening' after COVID-19. Yup, individual plexiglass boxes at the beach. No wind, high humidity, sun rays lensed... Another thief who wants to overload the health services. #TrumpStupid pic.twitter.com/shgZvEWKnP