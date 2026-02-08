Már csak pár nap, és érkezhet az új, jóárasított iPhone

Az Apple még 2025 februárjában mutatta be a legolcsóbb iPhone újgenerációs változatát. Ez lett az iPhone 16E, ami nemcsak nevében újult meg – váltva ezzel a korábbi SE megnevezést –, hanem felépítésében is. A készülék három évvel a legutolsó SE bemutatása után érkezett, így kérdés volt, hogy az utódra medig kell majd várni.

Az azóta eltelt majdnem egy évben arról szóltak a pletykák, hogy az Apple már 2026 tavaszán előrukkolhat az újabb jóárasított iPhone-nal, úgy tűnik azonban, hogy még ennél is korábban érkezhet meg az iPhone 17E – írja a hvg.hu.

A német nyelvű Macwelt iparági források alapján arról számolt be, hogy a készüléket szűk két hét múlva, február 19-én mutatja majd be az Apple. Ez annak fényében nem volna meglepő, hogy a cupertinói vállalat majdnem napra pontosan egy évvel korábban rántotta le a leplet az iPhone 16E-ről – jegyzik meg.

A lap arról is ír, hogy a készüléket vezeték nélkül is lehet majd tölteni (25 W-os teljesítménnyel), a kijelző tetején pedig ugyanúgy ott lesz majd a notch, mint a 16E-nél.

A mobil belsejében az A19-es processzor dolgozhat, ami mellett ott lehet az Apple második generációs C1X modemje is. Egyéb szempontból ugyanaz a specifikáció várható, mint ami az iPhone 16E-nél is volt, így minden bizonnyal a kameranrendszer sem fog megújulni.