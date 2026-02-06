Rárontottak a csalók a Facebookra

Azok, akik aktívan használják a Facebookot vagy az Instagramot, bizonyára tapasztalják, milyen sok csalárd hirdetés fut a platformokon. Ezt a Meta sem tagadja: 2024-ben azt jósolták, hogy teljes éves bevételük 10 százaléka – nagyjából 16 milliárd dollár, vagyis 5340 milliárd forint származik ebből.

A valós szám azonban még ennél is sokkolóbb.

A Gen Threat Labs február elsején tette közzé jelentését, amely szerint a technológiai óriás platformjain (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, Messenger) megjelenő hirdetések közel egyharmada (30,99 százalék) valamilyen átveréses, adathalász- vagy malware-kampányhoz kapcsolódik – írja a HWSW.

A hwsw beszámolója szerint az átverős hirdetések több mint 300 millió megjelenítést generáltak kevesebb mint egy hónap alatt. A tevékenység pedig meglehetősen koncentrált volt: mindössze 10 hirdető volt felelős az összes kiszúrt átverős hirdetés több mint 56 százalékáért. A csalók sok esetben ugyanazt az infrastruktúrát, domaineket és közel egyező hirdetési szöveget használtak, és legtöbb esetben Kínába vagy Hongkongba voltak visszavezethetők.

A legnépszerűbb átveréstípusok

A Gen Threat Labs szerint a leggyakoribb a tiltott gyógyászati termékek értékesítése, vagy illegális online kaszinók, hamis koncertjegyek, kriptopénzzel kapcsolatos csalásokkal foglalkozó felületek népszerűsítése, de egyre több olyan rosszindulatú kampánnyal is találkozni, amelyek közéleti szereplők nevével, arcképével élnek vissza.

Ennek fényében különösen érdekes, hogy a Meta februárban megtiltotta a kétes hirdetők átvilágításáért felelős csapat számára, hogy olyan intézkedéseket tegyenek, melyek a vállalat számára több, mint a teljes bevétel 0,15 százalékát jelentő kiesést eredményezhetnek.

A cég erre reagálva jelezte: a csapatnak nem szabtak szigorú korlátokat a bevételekkel kapcsolatban, és inkább a tévesen kiszűrt, egyébként nem kártékony hirdetések blokkolásával járó bevételkiesés elkerülése érdekében próbálták körültekintésre inteni a dolgozókat.