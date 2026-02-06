ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.41
usd:
322.51
bux:
129819.11
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hacker attacking internet
Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Rárontottak a csalók a Facebookra

Infostart

A kutatókat is megdöbbentette, mennyi csaló hirdetés fut a Facebookon.

Azok, akik aktívan használják a Facebookot vagy az Instagramot, bizonyára tapasztalják, milyen sok csalárd hirdetés fut a platformokon. Ezt a Meta sem tagadja: 2024-ben azt jósolták, hogy teljes éves bevételük 10 százaléka – nagyjából 16 milliárd dollár, vagyis 5340 milliárd forint származik ebből.

A valós szám azonban még ennél is sokkolóbb.

A Gen Threat Labs február elsején tette közzé jelentését, amely szerint a technológiai óriás platformjain (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, Messenger) megjelenő hirdetések közel egyharmada (30,99 százalék) valamilyen átveréses, adathalász- vagy malware-kampányhoz kapcsolódik – írja a HWSW.

A hwsw beszámolója szerint az átverős hirdetések több mint 300 millió megjelenítést generáltak kevesebb mint egy hónap alatt. A tevékenység pedig meglehetősen koncentrált volt: mindössze 10 hirdető volt felelős az összes kiszúrt átverős hirdetés több mint 56 százalékáért. A csalók sok esetben ugyanazt az infrastruktúrát, domaineket és közel egyező hirdetési szöveget használtak, és legtöbb esetben Kínába vagy Hongkongba voltak visszavezethetők.

A legnépszerűbb átveréstípusok

A Gen Threat Labs szerint a leggyakoribb a tiltott gyógyászati termékek értékesítése, vagy illegális online kaszinók, hamis koncertjegyek, kriptopénzzel kapcsolatos csalásokkal foglalkozó felületek népszerűsítése, de egyre több olyan rosszindulatú kampánnyal is találkozni, amelyek közéleti szereplők nevével, arcképével élnek vissza.

Ennek fényében különösen érdekes, hogy a Meta februárban megtiltotta a kétes hirdetők átvilágításáért felelős csapat számára, hogy olyan intézkedéseket tegyenek, melyek a vállalat számára több, mint a teljes bevétel 0,15 százalékát jelentő kiesést eredményezhetnek.

A cég erre reagálva jelezte: a csapatnak nem szabtak szigorú korlátokat a bevételekkel kapcsolatban, és inkább a tévesen kiszűrt, egyébként nem kártékony hirdetések blokkolásával járó bevételkiesés elkerülése érdekében próbálták körültekintésre inteni a dolgozókat.

Kezdőlap    Tech    Rárontottak a csalók a Facebookra

csalás

közösségi média

hirdetések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon nyílt és határozott támogatásáról biztosította Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Trump méltatta Orbán vezetői képességeit, eredményeit, valamint a magyar–amerikai kapcsolatok erősödését, és bejelentette: teljes mértékben támogatja a miniszterelnök újraválasztását. A poszthoz egy közös fényképet is csatolt.
 

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon

Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon

Az elmúlt 15 évben a dolgozók számának az emelkedése volt az egyik legfontosabb motorja a magyar gazdaság növekedésének. Mostanra azonban már egyértelműen látszik, hogy a foglalkoztatás emelkedésén alapuló modellnek vége. A demográfiai helyzet - ahogy vártuk - ennek az évtizednek a közepére olyan erős korlátot állított, amivel már nagyon nehéz megbirkózni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Százezres bírságot kaphat, aki itt szív e-cigit, iQOS-t: brutális szigorítás élesedett, sokan megjárhatják

Százezres bírságot kaphat, aki itt szív e-cigit, iQOS-t: brutális szigorítás élesedett, sokan megjárhatják

2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 05:00
Még nem úsztuk meg – ilyen idő lesz a hétvégén
2026. február 6. 04:34
Szigorít Székesfehérvár
×
×
×
×