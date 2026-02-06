Bottal ütik az emberek nyomát: támad a mesterséges intelligencia

Egy friss jelentés szerint a mesterséges intelligenciával működő botok mára már az internetes forgalom jelentős részét adják. Emiatt a weboldalaknak egyre kifinomultabb védekezési módszereket kell bevezetniük, hogy ki tudják zárni az ilyen forgalmat.

A jelentést készítő TollBit webes adatgyűjtést nyomonkövető vállalat vezérigazgatóját idézi a Wired alapján a Telex: a jövőben a netes forgalom nagy része ilyen botokból fog állni.

A legtöbb nagy weboldal igyekszik korlátozni, hogy a botok milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá, és mit adhatnak tovább az MI-rendszerek betanításához. Több cég már perel is azért, mert jogtalanul jutottak hozzá az adataikhoz és tartalmaikhoz, amiket aztán ilyen MI-k okosításához használnak fel.

Nem csak ezzel van azonban probléma: egy másik, ugyanígy mesterséges intelligenciához köthető adatgyűjtési forma is terjed, ami annyiból áll, hogy chatbotok és egyéb MI-eszközök valós időben kérnek le információkat az internetről, és ezekkel kiegészítik és javítják a válaszaikat. Ide tartoznak például különböző termékek aktuális árai, a moziműsorok, vagy a legfrissebb hírekről szóló összefoglalók.

A Wired szerint a tanításhoz kapcsolódó botforgalom tavaly július óta folyamatosan emelkedik, és egyre aktívabbak azok a botok is, amelyek az MI-ügynökök számára gyűjtenek webes tartalmakat. A jelentés szerint 2025 negyedik negyedévében a cég ügyfeleinek weboldalaira érkező látogatásokból átlagosan már minden 31. MI-adatgyűjtő bot volt. Az első negyedévben ez az arány még csak minden 200. látogatás volt.

Az elmúlt egy évben 336 százalékkal több volt az a weboldal is, ami megpróbálta blokkolni az ilyen látogatásokat. Sok MI-bot viselkedését azonban ma már szinte lehetetlen megkülönböztetni az emberi mintázattól.