ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.07
usd:
322.06
bux:
0
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
digital transformation. AI data. innovations and technology.
Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

Bottal ütik az emberek nyomát: támad a mesterséges intelligencia

Infostart

Ellepték az internetet az MI-botok, egy weboldal minden 31. látogatója nem ember.

Egy friss jelentés szerint a mesterséges intelligenciával működő botok mára már az internetes forgalom jelentős részét adják. Emiatt a weboldalaknak egyre kifinomultabb védekezési módszereket kell bevezetniük, hogy ki tudják zárni az ilyen forgalmat.

A jelentést készítő TollBit webes adatgyűjtést nyomonkövető vállalat vezérigazgatóját idézi a Wired alapján a Telex: a jövőben a netes forgalom nagy része ilyen botokból fog állni.

A legtöbb nagy weboldal igyekszik korlátozni, hogy a botok milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá, és mit adhatnak tovább az MI-rendszerek betanításához. Több cég már perel is azért, mert jogtalanul jutottak hozzá az adataikhoz és tartalmaikhoz, amiket aztán ilyen MI-k okosításához használnak fel.

Nem csak ezzel van azonban probléma: egy másik, ugyanígy mesterséges intelligenciához köthető adatgyűjtési forma is terjed, ami annyiból áll, hogy chatbotok és egyéb MI-eszközök valós időben kérnek le információkat az internetről, és ezekkel kiegészítik és javítják a válaszaikat. Ide tartoznak például különböző termékek aktuális árai, a moziműsorok, vagy a legfrissebb hírekről szóló összefoglalók.

A Wired szerint a tanításhoz kapcsolódó botforgalom tavaly július óta folyamatosan emelkedik, és egyre aktívabbak azok a botok is, amelyek az MI-ügynökök számára gyűjtenek webes tartalmakat. A jelentés szerint 2025 negyedik negyedévében a cég ügyfeleinek weboldalaira érkező látogatásokból átlagosan már minden 31. MI-adatgyűjtő bot volt. Az első negyedévben ez az arány még csak minden 200. látogatás volt.

Az elmúlt egy évben 336 százalékkal több volt az a weboldal is, ami megpróbálta blokkolni az ilyen látogatásokat. Sok MI-bot viselkedését azonban ma már szinte lehetetlen megkülönböztetni az emberi mintázattól.

Kezdőlap    Tech    Bottal ütik az emberek nyomát: támad a mesterséges intelligencia

szűrés

mesterséges intelligencia

internetes keresés

chatbot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon nyílt és határozott támogatásáról biztosította Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Trump méltatta Orbán vezetői képességeit, eredményeit, valamint a magyar–amerikai kapcsolatok erősödését, és bejelentette: teljes mértékben támogatja a miniszterelnök újraválasztását. A poszthoz egy közös fényképet is csatolt.
 

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor: jövőre is maradhat az 5% körüli hiány

Orbán Viktor: jövőre is maradhat az 5% körüli hiány

Péntek reggel szokás szerint a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorának ad interjút a miniszterelnök. A szóba jöhető témák palettája széles, így akár gazdaságilag releváns kérdések is előkerülhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 6.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 6.)

A Pénzcentrum 2026. február 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 06:41
Kulcsfontosságú határnap ez a péntek az országgyűlési választások előtt
2026. február 6. 06:23
Szörnyű csapás a magyar kultúrának: elhunyt Vásáry Tamás
×
×
×
×