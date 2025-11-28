ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az X-59 Quesst, a NASA csendes szuperszonikus repülője
Nyitókép: NASA/Lockheed Martin Skunk Works

Fantasztikus videót közölt a NASA a „Concorde utódjának” első repüléséről

Infostart

Az amerikai űrügynökség és a Locheed Martin évek óta dolgozik az új szuperszonikus repülőgépen, ami kiküszöbölheti a Concorde hibáit, például a hangrobbanást.

A NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztésével megalkotott X-59 október 28-án hajtotta végre az első tesztrepülését Dél-Kaliforniában. Miután átrepült a sivatagi tájon, észak felé dőlt, és körülbelül egy órával később leszállt az Edwards Légibázison, a NASA Armstrong Repüléskutató Központja közelében – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu. A repülést az űrügynökség egy másik gépe is végigkísérte.

A tesztrepülést követően a Lockheed Martin közzétett ugyan egy videót, ám az meglehetősen rövid volt és csak a felszállás kulcsmozzanatait mutatta be. Viszont most a NASA is közölt egy jóval látványosabb videót az X-59 első útjáról, ami már jóval nagyobb betekintést enged az eseménybe:

A videón látni, ahogy a gép kigördül a hangárból, és a repülés több pillanata is a kísérőgépből nézve. A landolást is megnézhetjük, illetve a mérnökök ünneplését a sikeres próbarepülés után.

Az X-59 ezúttal nem lépte át a hangsebességet, „mindössze” 370 kilométer per óráig gyorsult fel, miközben 3600 méteres magasságba emelkedett.

A 2020-ban bemutatott sugárhajtású gép különlegessége, hogy szinte némán képes átlépni a hangsebességet, ugyanis a repülő formája képes eloszlatni a lökéshullámokat, mielőtt azok hangos robbanássá egyesülnének.

A következő tesztrepülések során egyre növelni fogják a magasságot és a sebességet, amíg a gép végül átlépi az 1 Mach-ot, a hangsebességnek számító 1225 kilométer per órát. A gép végső változata a tervek szerint 1490 kilométer per órás utazósebességre lenne képes 16 764 méteres magasságban.

Kezdőlap    Tech    Fantasztikus videót közölt a NASA a „Concorde utódjának” első repüléséről

repülőgép

nasa

szuperszonikus repülő

lockheed martin

tesztrepülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Around 6,000 planes have been grounded to undergo an urgent software update after a vulnerability was identified.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 22:20
Mesterterv: mi a jelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának?
2025. november 28. 21:45
Ha Wizz Air-rel utazik ezt feltétlenül olvassa el!
×
×
×
×