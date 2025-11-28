Fantasztikus videót közölt a NASA a „Concorde utódjának” első repüléséről

A NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztésével megalkotott X-59 október 28-án hajtotta végre az első tesztrepülését Dél-Kaliforniában. Miután átrepült a sivatagi tájon, észak felé dőlt, és körülbelül egy órával később leszállt az Edwards Légibázison, a NASA Armstrong Repüléskutató Központja közelében – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu. A repülést az űrügynökség egy másik gépe is végigkísérte.

A tesztrepülést követően a Lockheed Martin közzétett ugyan egy videót, ám az meglehetősen rövid volt és csak a felszállás kulcsmozzanatait mutatta be. Viszont most a NASA is közölt egy jóval látványosabb videót az X-59 első útjáról, ami már jóval nagyobb betekintést enged az eseménybe:

A videón látni, ahogy a gép kigördül a hangárból, és a repülés több pillanata is a kísérőgépből nézve. A landolást is megnézhetjük, illetve a mérnökök ünneplését a sikeres próbarepülés után.

Az X-59 ezúttal nem lépte át a hangsebességet, „mindössze” 370 kilométer per óráig gyorsult fel, miközben 3600 méteres magasságba emelkedett.

A 2020-ban bemutatott sugárhajtású gép különlegessége, hogy szinte némán képes átlépni a hangsebességet, ugyanis a repülő formája képes eloszlatni a lökéshullámokat, mielőtt azok hangos robbanássá egyesülnének.

A következő tesztrepülések során egyre növelni fogják a magasságot és a sebességet, amíg a gép végül átlépi az 1 Mach-ot, a hangsebességnek számító 1225 kilométer per órát. A gép végső változata a tervek szerint 1490 kilométer per órás utazósebességre lenne képes 16 764 méteres magasságban.