Minőségibben szól a Spotify már itthon is

Mostanra már a magyar zenehallgatók számára is elérhetővé vált a veszteségmentes streaming a Spotifyon – írta meg a HWSW.

Szeptember közepén, „hosszú évek halogatása után” indította el ezt a lehetőséget a Spotify a Premium csomag előfizetői számára, amellyel közel összes konkurensüket maguk elé engedték. A hivatalosan két hónapos időtartamú bevezetés keretében 50 piacon indul el fokozatosan a szolgáltatás.

A magyar felhasználókhoz most érkezett meg a lehetőség.

A 24 bites/44,1 kHz-es FLAC streaming elméletben jobb minőségű zenét biztosít. Ehhez a felhasználói beállítások alá kell elnavigálni az appon belül, ahol a lejátszási minőséget külön beállítási panelen lehet módosítani attól függően, hogy WiFi-re, vagy mobilhálózatra csatlakozik a telefon.

Fontos, hogy az automatikus minőségválasztás keretében nem kapcsolódik be önműködően a veszteségmentes streaming. Egy órányi lejátszás nagyjából 1 gigabájtnyi adatforgalmat generál a Spotify szerint.