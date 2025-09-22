Cirkusz tört ki a Spotify és a mesterséges intelligencia miatt

A zenekar közölte:„Daniel Ek döntése erkölcsi és etikai terhet jelent számukra” – írta a mediapiac.com a Guardian alapján. „A rajongók nehezen megkeresett pénze és a zenészek kreatív erőfeszítései végső soron halálos, disztópikus technológiákat finanszíroznak” – fogalmaztak

A streaming-szolgáltató alapítója és vezérigazgatója, Daniel Ek kockázati tőkecége, a Prima Materia egy 600 millió eurós befektetési kör vezetője volt a Helsing nevű védelmi technológiai vállalatnál. A cég mesterséges intelligencia segítségével elemzi a harctéri adatokat, és saját katonai drónt is fejleszt. Ek a Helsing elnöki tisztségét is betölti. A Spotify szóvivője közölte: a Spotify és a Helsing két teljesen különálló vállalat, és a cég visszautasította, hogy technológiáját háborús övezetekben is bevetnék.