ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.94
usd:
332.32
bux:
100099.05
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Cirkusz tört ki a Spotify és a mesterséges intelligencia miatt

Infostart

A Massive Attack eltávolította teljes zenei katalógusát a Spotify-ról, így tiltakozva az ellen, hogy a streaming-szolgáltató alapítója és vezérigazgatója katonai mesterséges intelligenciába fektet be.

A zenekar közölte:„Daniel Ek döntése erkölcsi és etikai terhet jelent számukra” – írta a mediapiac.com a Guardian alapján. „A rajongók nehezen megkeresett pénze és a zenészek kreatív erőfeszítései végső soron halálos, disztópikus technológiákat finanszíroznak” – fogalmaztak

A streaming-szolgáltató alapítója és vezérigazgatója, Daniel Ek kockázati tőkecége, a Prima Materia egy 600 millió eurós befektetési kör vezetője volt a Helsing nevű védelmi technológiai vállalatnál. A cég mesterséges intelligencia segítségével elemzi a harctéri adatokat, és saját katonai drónt is fejleszt. Ek a Helsing elnöki tisztségét is betölti. A Spotify szóvivője közölte: a Spotify és a Helsing két teljesen különálló vállalat, és a cég visszautasította, hogy technológiáját háborús övezetekben is bevetnék.

Kezdőlap    Tech    Cirkusz tört ki a Spotify és a mesterséges intelligencia miatt

mesterséges intelligencia

spotify

ai

massive attack

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

A kreatint, amely eredetileg testépítők és sportolók teljesítménynövelő kiegészítője volt, ma már egyre többen használják a kognitív funkciók javítására is. A természetes vegyület nemcsak az izomteljesítményt fokozhatja, hanem potenciálisan segíthet a memória, a hangulat és a koncentráció javításában is - írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan emelkedik a kutyatartók &quot;adója&quot;: ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van

Brutálisan emelkedik a kutyatartók &quot;adója&quot;: ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van

Mint minden más szolgáltatás, úgy az utóbbi években az állatorvosok díja is jelentősen megemelkedett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Kirk's widow, Erika, also delivers a tearful speech, saying she forgives her husband's alleged killer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 05:15
A melegrekord után mellbevágó fordulat jön szerdán
2025. szeptember 21. 21:39
Bejelentette a palesztin államiság elismerését Ausztrália, Kanada és az Egyesült Királyság, az izraeli kormányfő élesen reagált - a nap hírei
×
×
×
×