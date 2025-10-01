Jelentős változás a Spotyify-nál

Daniel Ek, a Spotify társalapítója és vezérigazgatója lemond posztjáról, és ügyvezető elnöki pozícióba kerül 2026. január 1-jétől. Helyét a jelenlegi társelnökök, Gustav Söderström és Alex Norström veszik át tárvezérigazgatóként – írja a CNBC nyomán az Index.

Ek elmondta, hogy az elmúlt években már átadta a napi irányítás és a stratégiai irányvonal nagy részét utódainak, új szerepkörében a vállalat hosszú távú stratégiájának irányítására és a vezetői csapat támogatására fog összpontosítani. A 2008-ban indult Spotify ma már több mint 100 millió zeneszámot kínál felhasználóinak.

„Az elmúlt néhány évben a Spotify napi irányításának és stratégiai irányvonalának nagy részét átadtam Alexnek és Gustavnak, akik a kezdetektől fogva formálták a vállalatot, és most már több mint készek arra, hogy irányítsák a következő fázist” – mondta Ek a közleményben. „Ez a változás egyszerűen csak a már meglévő működésünkhöz igazítja a pozíciókat.”

A streaming vállalatra korábban kiakadtak a zenészek, az igazgató ugyanis az oldalon keresett pénzét másik saját vállalatába, egy katonai drónokat fejlesztő cégbe fekteti.