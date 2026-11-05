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2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
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Az amerikai ûrkutatási hivatal, a NASA által közreadott felvétel a Hold mögött elhaladó Föld bolygóról, amelyet az Artemis II küldetésben részt vevõ ûrhajósok örökítettek meg 2026. április 6-án. Az Artemis II legénysége holdközeli repülése során megdöntötte az Apollo13 1970-es, 400 171 kilométeres rekordját, és mintegy 406 600 kilométerre távolodva a Földtõl felállította az emberes ûrutazás új távolsági csúcsát. Az Artemis II küldetés célja, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerüljék a Holdat, és elõkészítsék a terepet a 2028-as Holdra szálláshoz.
Nyitókép: MTI/EPA/NASA

Kié lesz a Hold? Kína közzétette a tervét, közel az emberes küldetés

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Tovább élesedik az űrverseny az Egyesült Államok és Kína között: Peking most először tett közzé részletes ütemtervet a Hold meghódítására, és a tervek szerint három éven belül embert küldene az égitestre.

A program első lépéseként személyzet nélküli teszteket hajtanának végre.

  • 2027 elején a Long March 10A rakétával indítanák útnak a Mengcsou űrhajót, majd
  • 2028-ban a Lanjüe holdkomppal végeznének tesztrepülést a Hold körül, amelynek során a leszállást és az újbóli felemelkedést is kipróbálnák – írta a Gizmodo a kínai Global Times beszámolója alapján.
A tervek szerint 2029-ben a két űreszköz a Hold körüli pályán kapcsolódna össze, ami megnyithatná az utat az emberes küldetés előtt.

A háromfős legénységből két tajkonauta szállna le a felszínre, ahol három napot töltenének, és mindennap végrehajtanának űrsétát.

A részletes menetrend azért is jelentős, mert Kína korábban csak hozzávetőleges határidőket közölt holdprogramjáról. Az Egyesült Államok szintén 2028-ra tervezi az újabb emberes holdraszállást, így a két ország közötti verseny a következő években tovább fokozódhat. A NASA határidőinek tarthatósága ugyanakkor egyelőre kérdéses – számolt be a hvg.hu.

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Kezdőlap    Tudomány    Kié lesz a Hold? Kína közzétette a tervét, közel az emberes küldetés

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