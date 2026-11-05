Kié lesz a Hold? Kína közzétette a tervét, közel az emberes küldetés

A program első lépéseként személyzet nélküli teszteket hajtanának végre.

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2028-ban a Lanjüe holdkomppal végeznének tesztrepülést a Hold körül, amelynek során a leszállást és az újbóli felemelkedést is kipróbálnák – írta a Gizmodo a kínai Global Times beszámolója alapján.

A tervek szerint 2029-ben a két űreszköz a Hold körüli pályán kapcsolódna össze, ami megnyithatná az utat az emberes küldetés előtt.

A háromfős legénységből két tajkonauta szállna le a felszínre, ahol három napot töltenének, és mindennap végrehajtanának űrsétát.

A részletes menetrend azért is jelentős, mert Kína korábban csak hozzávetőleges határidőket közölt holdprogramjáról. Az Egyesült Államok szintén 2028-ra tervezi az újabb emberes holdraszállást, így a két ország közötti verseny a következő években tovább fokozódhat. A NASA határidőinek tarthatósága ugyanakkor egyelőre kérdéses – számolt be a hvg.hu.