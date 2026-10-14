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Egy ragadozó dinoszaurusz koponya-fosszíliája.
Nyitókép: Unsplash

Elfeledett fosszíliából azonosítottak új dinoszauruszfajt a kutatók, lett volna tőle félnivalónk

Infostart / MTI

A kutatók szerint a mai Nagy-Britannia területén élt, viszonylag kis termetű ragadozó dinoszaurusz közeli rokonságban állhatott a mindenki által ismert Tyrannosaurusszal, és ha éltek volna akkoriban emberek, bizony prédának tekintett volna minket.

Száz évre egy múzeumi fiókban feledett koponyamaradványból azonosítottak egy új dinoszauruszfajt a University College London (UCL) kutatói, akik szerint a mintegy 120 millió évvel ezelőtt élt ragadozó a kétlábú húsevők csoportjába tartozott.

Az új megaraptor faj, amely a Royal Society Open Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint az invictibellatrix amberina (Legyőzhetetlen női harcos) nevet kapta, a korai kréta időszakban élt Nagy-Britannia területén.

A megtermett tigris nagyságú ragadozó a kutatók szerint szoros rokonságban állt a tyrannosaurus rexszel is.

A tanulmány vezető szerzője, Cassius Morrison elmondta, hogy az invictibellatrix nem számított a kor csúcsragadozójának, de „az emberek a méretük miatt tökéletes prédák lettek volna számára” és biztosan vadásztak volna rájuk. „Egy T. rex valószínűleg rá sem hederített volna az emberekre, mivel túl kicsinek látta volna őket” – magyarázta a tudós.

A dinoszaurusz koponyamaradványát, amely alapján az új fajt felfedezték, a Wight-szigeten találta Reginald Walter Tooley amatőr őslénykutató, és 1924-ben került a londoni Természettudományi Múzeum gyűjteményébe, de száz évre elfelejtették. Morrison szerint rejtély, hogyan heverhetett csaknem száz évig egy múzeumi fiókban az értékes lelet, anélkül, hogy felfigyeltek volna rá. A kutató megjegyezte, hogy mivel a Wight-szigetről rengeteg csont kerül elő, bármikor sor kerülhet egy újabb felfedezésre.

A tollakkal borított invictibellatrix három-négy méter hosszú és másfél méter magas lehetett, és 10-20 centiméteres karmai voltak, kisebb dinoszauruszokkal, gyíkokkal és emlősökkel táplálkozott.

A feltevések szerint a megaraptorok Ázsiából származtak, majd Európán keresztül vándoroltak tovább. Az invictibellatrix felfedezése segít a korai megaraptoridák koponyaformájának alaposabb megismerésében, és mivel ez a csoport első ismert képviselője Európában, a csoport elterjedésének követéséhez is információkkal szolgál.

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Kezdőlap    Tudomány    Elfeledett fosszíliából azonosítottak új dinoszauruszfajt a kutatók, lett volna tőle félnivalónk

dinoszaurusz

régészet

paleontológia

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