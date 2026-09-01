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John Ternus, senior vice president of hardware engineering at Apple Inc., during an Apple event in New York, US, on Wednesday, March 4, 2026. Apple Inc.Â this week unveiled a slate of new products, including theÂ $599Â MacBook NeoÂ - its first true low-end laptop - and theÂ iPhone 17e. The company also announcedÂ updated versionsÂ ofÂ the MacBook Pro, MacBook Air, Studio Display and iPad Air. Photographer: Adam Gray/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Adam Gray/Bloomberg via Getty Images

Fordulóponthoz ért az Apple: most dőlhet el, mi lesz az iPhone után

Infostart / MTI

Szeptember elsejétől, keddtől új vezérigazgató irányítja az Apple-t: a 51 éves John Ternus veszi át a technológiai óriáscég vezetését Tim Cooktól, aki 15 éve Steve Jobs cégalapító utódjaként került a vállalat élére. Az új vezérigazgatónak a mesterséges intelligencia korszakába kell átvezetnie a céget.

Ternus eddig az Apple hardverfejlesztéséért felelt, és kulcsszerepet játszott az iPhone, valamint más készülékek sikerében. Tim Cook valószínűleg az igazgatótanács elnökeként továbbra is szerepet vállalhat a cég stratégiai ügyeiben.

Cook vezetése alatt az Apple az iPhone mellett olyan új termékkategóriákban is piacvezetővé vált, mint az okosórák és a vezeték nélküli fülhallgatók piaca. A cég jelentős technológiai sikere volt saját fejlesztésű chipjeinek bevezetése is, amelyek egységes alapot teremtenek az Apple különböző eszközei számára.

Ternusnak mindenekelőtt arra kell választ találnia, miként alkalmazkodjon a vállalat a mesterséges intelligencia gyors térnyeréséhez.

Az Apple eddigi stratégiája abból indul ki, hogy a felhasználók továbbra is iPhone-okon, Mac számítógépeken és más eszközökön keresztül használják majd a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatásokat.

A versenytársak egy része viszont úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia teljesen új eszközkategóriákat tehet szükségessé. Az OpenAI például az egykori Apple-főtervezőt, Jony Ive-ot is bevonta saját hardverprojektjébe, és az Apple szerint már több mint 400 korábbi alkalmazottját foglalkoztatja. Az Apple több távozó munkatárs ellen bírósághoz fordult üzleti titkok állítólagos eltulajdonítása miatt.

Ternusnak emellett a mesterségesintelligencia-boom miatt megdráguló memóriák következtében emelkedő gyártási költségekkel és az átszervezésekkel is szembe kell néznie.

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Kezdőlap    Tudomány    Fordulóponthoz ért az Apple: most dőlhet el, mi lesz az iPhone után

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