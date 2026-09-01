Fordulóponthoz ért az Apple: most dőlhet el, mi lesz az iPhone után

Ternus eddig az Apple hardverfejlesztéséért felelt, és kulcsszerepet játszott az iPhone, valamint más készülékek sikerében. Tim Cook valószínűleg az igazgatótanács elnökeként továbbra is szerepet vállalhat a cég stratégiai ügyeiben.

Cook vezetése alatt az Apple az iPhone mellett olyan új termékkategóriákban is piacvezetővé vált, mint az okosórák és a vezeték nélküli fülhallgatók piaca. A cég jelentős technológiai sikere volt saját fejlesztésű chipjeinek bevezetése is, amelyek egységes alapot teremtenek az Apple különböző eszközei számára.

Ternusnak mindenekelőtt arra kell választ találnia, miként alkalmazkodjon a vállalat a mesterséges intelligencia gyors térnyeréséhez.

Az Apple eddigi stratégiája abból indul ki, hogy a felhasználók továbbra is iPhone-okon, Mac számítógépeken és más eszközökön keresztül használják majd a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatásokat.

A versenytársak egy része viszont úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia teljesen új eszközkategóriákat tehet szükségessé. Az OpenAI például az egykori Apple-főtervezőt, Jony Ive-ot is bevonta saját hardverprojektjébe, és az Apple szerint már több mint 400 korábbi alkalmazottját foglalkoztatja. Az Apple több távozó munkatárs ellen bírósághoz fordult üzleti titkok állítólagos eltulajdonítása miatt.

Ternusnak emellett a mesterségesintelligencia-boom miatt megdráguló memóriák következtében emelkedő gyártási költségekkel és az átszervezésekkel is szembe kell néznie.