Erős tudományos sejtés: 2027 minden idők legforróbb éve lesz

Újabb változás előtt állhat bolygónk globális időjárása – ez derül ki abból a kutatásból, amelyet a Másfélfok klímakutatási szakportál közölt.

„Úgy tűnik a modellek szerint, hogy nagy eséllyel egy El Niño fog kialakulni, amely akár szuper El Niñóvá is erősödhet az ősz után. Ez egy ritkán előforduló jelenség, legutóbb 2016-ban volt tapasztalható. Épp most van ennek a váltásnak az időszaka – március-áprilisban – , és valóban: ez tudja globálisan módosítani a Föld átlaghőmérsékletét. Egy El Niño alatt akár 1-2 tized fokkal is melegebb lehet a globális átlaghőmérséklet, mint normál esetben. La Niña idején viszont hűvösebb lett egy-két tized fokkal” – vázolta az InfoRádió megkeresésére Szabó Péter, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatója, a tanulmány társszerzője.

Szerinte az a probléma, hogy nem természetes éghajlati ingadozások okozzák a klímaváltozás folyamán a melegedést, és erre rakódik rá egy nagyon erős 1-2 tized fokos felmelegedés, ami sokkal szélsőségesebb jelenségek kockázatát hordozza.

Ez a jelenség, ha csak közvetett módon is, de hazánk időjárására is hatással lehet.

„Ha ez az El Niño szupererőssé is válik, akkor, mint azt a modellek 30-50 százaléka mondja, a 2027-es év a valaha volt legmelegebb lesz a Földön. Ennek a bekövetkezte még egy kicsit bizonytalan, de ha így lesz, az szélsőséges időjárási események gyakorisága megnő” – jelezte.

A következő nyárra vonatkozóan persze még nem lehet konkrétumokat jósolni, azonban a jövő évben több vízgőz kerül a légkörbe azáltal, hogy melegebb a Csendes-óceán térsége és a globális hőmérséklet nagyon magas lesz, ezért hazánkban is várhatóan hőhullámokra, aszályra kell számítani, és amikor esni fog az eső, az hirtelen érkezik majd – húzta alá a kutató.

Hazánk időjárását az olyan, tartósan fennmaradó időjárási helyzetek határozzák meg, mint például