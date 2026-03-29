ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 29. vasárnap Auguszta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: eclipse_images/Getty Images

Erős tudományos sejtés: 2027 minden idők legforróbb éve lesz

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Nyártól a Csendes-óceánon egy újabb El Niño esemény alakulhat ki, amely a globális átlaghőmérsékletet is megemelheti. A Másfélfok elnevezésű, klímaváltozással foglalkozó szakportálban megjelent kutatás szerint ez akár egy szuper El Niñóvá is fejlődhet, ami a Föld eddigi legmelegebb évét hozhatja 2027-ben.

Újabb változás előtt állhat bolygónk globális időjárása – ez derül ki abból a kutatásból, amelyet a Másfélfok klímakutatási szakportál közölt.

„Úgy tűnik a modellek szerint, hogy nagy eséllyel egy El Niño fog kialakulni, amely akár szuper El Niñóvá is erősödhet az ősz után. Ez egy ritkán előforduló jelenség, legutóbb 2016-ban volt tapasztalható. Épp most van ennek a váltásnak az időszaka – március-áprilisban – , és valóban: ez tudja globálisan módosítani a Föld átlaghőmérsékletét. Egy El Niño alatt akár 1-2 tized fokkal is melegebb lehet a globális átlaghőmérséklet, mint normál esetben. La Niña idején viszont hűvösebb lett egy-két tized fokkal” – vázolta az InfoRádió megkeresésére Szabó Péter, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatója, a tanulmány társszerzője.

Szerinte az a probléma, hogy nem természetes éghajlati ingadozások okozzák a klímaváltozás folyamán a melegedést, és erre rakódik rá egy nagyon erős 1-2 tized fokos felmelegedés, ami sokkal szélsőségesebb jelenségek kockázatát hordozza.

Ez a jelenség, ha csak közvetett módon is, de hazánk időjárására is hatással lehet.

„Ha ez az El Niño szupererőssé is válik, akkor, mint azt a modellek 30-50 százaléka mondja, a 2027-es év a valaha volt legmelegebb lesz a Földön. Ennek a bekövetkezte még egy kicsit bizonytalan, de ha így lesz, az szélsőséges időjárási események gyakorisága megnő” – jelezte.

A következő nyárra vonatkozóan persze még nem lehet konkrétumokat jósolni, azonban a jövő évben több vízgőz kerül a légkörbe azáltal, hogy melegebb a Csendes-óceán térsége és a globális hőmérséklet nagyon magas lesz, ezért hazánkban is várhatóan hőhullámokra, aszályra kell számítani, és amikor esni fog az eső, az hirtelen érkezik majd – húzta alá a kutató.

Hazánk időjárását az olyan, tartósan fennmaradó időjárási helyzetek határozzák meg, mint például

  • a mérsékelt öv nyugati alapáramlását blokkoló anticiklon
  • hőhullámok
  • a tartós északi vagy déli áramlás
  • adott térség felett hosszabban tartózkodó, úgynevezett beragadó ciklonok.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Erős tudományos sejtés: 2027 minden idők legforróbb éve lesz

időjárás

el nino

éghajlat

szabó péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 29. 06:30
Eljött a digitális kétely kora, avagy pufidzsekiben a pápa
2026. március 28. 17:45
Kullancsszakértő: 41 fokos lázzal járó betegség bukkant fel, fokozott óvatosság indokolt
×
×