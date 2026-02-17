Koren Balázs: a mesterséges intelligencia nem lehet macska-egér játék az oktatásban

A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a diákok és tanárok eszköztárát, gyökeresen formálja a teljes tanmenetet. Az AI-alapú böngészők miatt az online kiadott feladatokat ma már gyakorlatilag lehetetlen kontrollálni, a keresőmotorokba épített mesterséges intelligencia azonnal megmutatja a válaszokat. A kérdés már nem az, hogy használják-e a diákok és a tanárok az AI-t, hanem az, hogyan segít a legjobban.

Pro Suli a Yettel tíz éve támogatja a tanárok munkáját – idézte fel az InfoRádióban a program szakmai vezetője. Koren Balázs emlékeztetett, hogy 2022 vége óta mindenkit a Chatgpt és a nagy nyelvi modellek tartanak lázban, ezért itt a ProSuli programban is fontos hangsúlyt kap a technológia használata.

Az a céljuk, hogy a pedagógusok a mesterséges intelligenciát segítségként tudják kamatoztatni a mindennapi oktatásukban. Ingyenes online workshopokat, előadásokat hirdetnek, amelyekre tavaly ezer feletti jelentkezés érkezett. 2026 első workshopját március 2-án tartják, erre már megindult a jelentkezés.

Kitért arra is, hogy 2026 végéig minden iskolának meg kell alkotnia a saját AI iránymutatását. „Idén a diákok szempontjából is megvizsgáljuk, hogyan tud hatékonyan segíteni a technológia a tanulásban. Azt szeretnénk, hogy a tanárok ne tiltsák a Chatgpt használatát, ne macska-egér harc jellemezze a mesterséges intelligencia használatát hanem egy hasznos segítőtárs legyen, amiben az oktatók és a diákok egy oldalon állnak” – érvelt Koren Balázs.

Az ingyenes online workshopra a prosoli.hu oldalon lehet jelentkezni március 1-én éjfélig.