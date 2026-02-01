Van az étrendnél és a mozgásnál is fontosabb, ha hosszú életet szeretne

A 2019 és 2025 között gyűjtött amerikai adatsorok elemzése során a tudósok arra jutottak, hogy a rendszeresen hét óránál kevesebb alvás szorosabb összefüggést mutat a korai halálozással, mint a nem megfelelő étrend vagy a fizikai aktivitás hiánya. Az egyetlen tényező, amely az alváshiánynál is pusztítóbb hatással van a szervezetre, a dohányzás - olbasható a sciencealert.com-on.

A kutatás vezetője, Andrew McHill alváskutató elmondta: az eredmények akkor is helytállóak maradtak, amikor kiszűrték az olyan változókat, mint a foglalkoztatottság vagy az iskolai végzettség. Bár a vizsgálat megfigyeléses jellegű – tehát közvetlen ok-okozati viszonyt nem bizonyít –, az összefüggés vitathatatlan.

Az egészségügyi szervezetek (például az American Academy of Sleep Medicine) egybehangzóan legalább

napi 7 óra alvást javasolnak a felnőtteknek.

A kevés alvás közvetlen kapcsolatban áll az elhízással és a cukorbetegség kialakulásával, amelyek tovább rontják az életkilátásokat.

Bár a szombat-vasárnapi plusz pihenés valamennyit segít, a tartós hiányt nem képes teljes mértékben kompenzálni.

A kutatók szerint az „alvás higiéniájának” javítása – például a képernyők kerülése lefekvés előtt, vagy a hálószoba megfelelő sötétítése – az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb befektetés a hosszú életbe.