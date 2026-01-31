Csodát tett Elon Musk agychipje a lebénult sportolónál

Egy nyaktól lefelé lebénult amerikai férfi szabad akaratából elsőként vállalta, hogy kipróbálja Elon Musk neurotechnológiai vállalatának, a Neuralinknek az agychipjét. Az egész világon egyedülálló projekt még a kezdeti fázisában van, a kutatók és az idegsebészek ugyanakkor nagy reményeket fűznek a technológiához – írja az Index a Sky News beszámolója alapján.

A kísérletben részt vevő alany Sebastian Gomez-Pena, egy korábbi rögbijátékos, aki első féléves volt az egyik amerikai orvosi egyetemen, amikor egy baleset következtében nyaktól lefelé lebénult. Ő egyike annak a hét embernek, akik részt vettek abban a korábbi brit vizsgálatban, amelynek célja az eszköz biztonságosságának és megbízhatóságának a felmérése volt.

A Neuralink chipje 1024 elektródához kapcsolódik az emberi agyban, az eszközt a Neuralink robotja ültette be Sebastian Gomez-Pena agyába majdnem ötórás műtét során. Az elektródákat körülbelül 4 milliméter mélyen helyezték az agy azon részébe, ami a kézmozgásokért felel. A beszámoló szerint az idegi jeleket az emberi hajszálnál körülbelül tízszer vékonyabb szálak közvetítik a chiphez.

Sebastian Gomez-Pena, who is paralysed from the neck down, is one of the first people in the UK to receive Elon Musk’s brain chip. "It's magical," he tells Sky's @t0mclark3, "it's cool to see that when I think about moving my hand something actually happens." pic.twitter.com/w78ejmxApB — Sky News (@SkyNews) January 29, 2026

A chipből származó adatokat egy számítógép tárolja, amelyben a mesterséges intelligenciával támogatott szoftver értelmezi az agy elektromos jeleit, így gyakorlatilag az ember a gondolatival irányíthatja az egér kurzorát.

A műtét eredményes volt, a Sky News újságírója is szemtanúja volt annak, ahogy a férfi a gondolataival szöveget emel ki, ablakokat nyit ki és zár be az elé kihelyezett monitoron.

Sebastian Gomez-Pena azt mondta, varázslatos élményben volt része, és nagyon örül, hogy belevágott a kísérletbe, ahogy fogalmazott, nagyon megérte.

A Neuralink majdnem két évtizeden át fejlesztette a chip- és elektróda-technológiát, a sebészeti robotot és az MI-eszközöket. Az első chipet két éve ültették be egy amerikai önkéntesbe. Jelenleg 21 embernek van ilyen az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Arab Emírségekben. Néhány felhasználó már annyira jól elsajátította a technológiát, hogy

a gondolataival szövegeket tud írni a virtuális billentyűzeten, míg mások robotkart használnak éhségük csillapítására a gondolatátvitel segítségével.

A Neuralink következő nagy dobása a vakság visszafordítására tett kísérlet lesz. Kamerákból származó adatokat küldenének a chipen keresztül az agy látáskezelő központjába.