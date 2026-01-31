ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Neuralink logo és Elon Musk neurotechnológiai vállalatának az agychipje.
Nyitókép: Getty Images

Csodát tett Elon Musk agychipje a lebénult sportolónál

Infostart

A Neuralink robotja majdnem ötórás műtét során chipet ültetett be egy korábbi rögbijátékos agyába. A kísérletben részt vevő alany egy baleset következtében nyaktól lefelé lebénult. A chipből származó adatokat egy számítógép tárolja, amelyben a mesterséges intelligenciával támogatott szoftver értelmezi az agy elektromos jeleit, így gyakorlatilag az ember a gondolatival irányíthatja az egér kurzorát. A kísérlet sikeres volt, a férfi egyebek mellett szövegeket emelt ki a gondolataival.

Egy nyaktól lefelé lebénult amerikai férfi szabad akaratából elsőként vállalta, hogy kipróbálja Elon Musk neurotechnológiai vállalatának, a Neuralinknek az agychipjét. Az egész világon egyedülálló projekt még a kezdeti fázisában van, a kutatók és az idegsebészek ugyanakkor nagy reményeket fűznek a technológiához – írja az Index a Sky News beszámolója alapján.

A kísérletben részt vevő alany Sebastian Gomez-Pena, egy korábbi rögbijátékos, aki első féléves volt az egyik amerikai orvosi egyetemen, amikor egy baleset következtében nyaktól lefelé lebénult. Ő egyike annak a hét embernek, akik részt vettek abban a korábbi brit vizsgálatban, amelynek célja az eszköz biztonságosságának és megbízhatóságának a felmérése volt.

A Neuralink chipje 1024 elektródához kapcsolódik az emberi agyban, az eszközt a Neuralink robotja ültette be Sebastian Gomez-Pena agyába majdnem ötórás műtét során. Az elektródákat körülbelül 4 milliméter mélyen helyezték az agy azon részébe, ami a kézmozgásokért felel. A beszámoló szerint az idegi jeleket az emberi hajszálnál körülbelül tízszer vékonyabb szálak közvetítik a chiphez.

A chipből származó adatokat egy számítógép tárolja, amelyben a mesterséges intelligenciával támogatott szoftver értelmezi az agy elektromos jeleit, így gyakorlatilag az ember a gondolatival irányíthatja az egér kurzorát.

A műtét eredményes volt, a Sky News újságírója is szemtanúja volt annak, ahogy a férfi a gondolataival szöveget emel ki, ablakokat nyit ki és zár be az elé kihelyezett monitoron.

Sebastian Gomez-Pena azt mondta, varázslatos élményben volt része, és nagyon örül, hogy belevágott a kísérletbe, ahogy fogalmazott, nagyon megérte.

A Neuralink majdnem két évtizeden át fejlesztette a chip- és elektróda-technológiát, a sebészeti robotot és az MI-eszközöket. Az első chipet két éve ültették be egy amerikai önkéntesbe. Jelenleg 21 embernek van ilyen az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Arab Emírségekben. Néhány felhasználó már annyira jól elsajátította a technológiát, hogy

a gondolataival szövegeket tud írni a virtuális billentyűzeten, míg mások robotkart használnak éhségük csillapítására a gondolatátvitel segítségével.

A Neuralink következő nagy dobása a vakság visszafordítására tett kísérlet lesz. Kamerákból származó adatokat küldenének a chipen keresztül az agy látáskezelő központjába.

Kezdőlap    Tudomány    Csodát tett Elon Musk agychipje a lebénult sportolónál

műtét

robot

agy

chip

elon musk

neuralink

megbénult

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor

„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező nemcsak a Katona József Színház igazgatói posztjáról távozik, hanem a teátrumot is elhagyja, de két színdarabban még láthatják őt a nézők, amíg azokat játsszák. Máté Gábor az InfoRádióban elmondta: annak idején azért hozta létre a Művészeti Tanácsot, hogy sok más teendő mellett bevonhassák a fiatalabb rendezőket a színházigazgatás művészi munkájába. Úgy véli, Székely Krisztánál jó kezekben lesz a színház irányítása.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörgött Trump a demokratáknak, újra megbénult Amerika

Hiába könyörgött Trump a demokratáknak, újra megbénult Amerika

Szombaton részlegesen leállt az amerikai szövetségi kormány, miután a Képviselőház a határidőig nem szavazta meg a Donald Trump elnök és a demokraták között létrejött költségvetési megállapodást - jelentette a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos figyelmeztetés az MVM-től: ezt mindenkinek tudnia kell a januári számlákról

Fontos figyelmeztetés az MVM-től: ezt mindenkinek tudnia kell a januári számlákról

A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 06:44
Muszáj unokázniuk az időseknek
2026. január 31. 05:55
Jön az újabb közlekedési lámpa
×
×
×
×