Nyitókép: Pixabay

Fantasztikus lelet: egyszerre több tízezer ókori római érmére bukkantak

Infostart

A régészek feltételezik, hogy a szokatlanul nagy mennyiségű pénzérmét azért ásták el, mert a birodalomban akkoriban vezettek be új pénzt, ezeket pedig kivonták a forgalomból.

Több tízezer ókori pénzérmét találtak régészeti kutatások során a kelet-franciaországi Lotaringiában – közölte csütörtökön a kutatások koordinátora.

A lelet feltehetően a galliai római korszakban végrehajtott pénzreformban érintett érmékkel áll kapcsolatban.

A bronzérméket három egymáshoz közeli házban elásott amforákban találták meg a Meuse megyében fekvő Senon falu közelében egy kis városkában – mondta el Simon Ritz, a Megelőző Régészeti Kutatások Nemzeti Intézet (INRAP) régésze.

Két amforát kiürítettek: az egyikben 25 ezer kis pénzérme volt; a harmadik amfora még teli van, a tartalmát laboratóriumban fogják elemezni

- közölte Simon Ritz. A három amfora egyenként ötven kilót nyomott, a különböző római császárok képmását viselő pénzérmék számát 40 ezerre becsülik. Az agyagedényeket 280 és 310 között ásták el.

A régész elmondta, hogy a pénzt nem zavaros helyzetben ásták el, hirtelen. Az árkokba elhelyezett edények annak idején a talajjal egy szintben voltak, könnyen hozzájuk lehetett férni, ha pénz akartak kivenni vagy betenni.

Innen ered a feltételezés, hogy az új pénz bevezetésével a forgalomból kivont régiekről lehet szó.

A korszakban gyakoriak voltak a pénzreformok – emlékeztetett a szakértő.

Az INRAP-ot egy magánszemély telkén kérték fel ásatásokra, aki bővíteni akarta a házát. A régészek feltárták a település központjának egyik negyedét, amely egyike volt a Divodurumban (a mai Metz városban) központot működtető gall törzs fő településeinek.

Az ásatásokat visszatemetik, de a telek tulajdonosa pincét kíván berendezni a római kori gall épületekben.

