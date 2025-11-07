ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 7. péntek
Egy Parkinson-kórban szenvedő nő klarinéton játszott folyamatban lévő műtétje közben. Az orvosok azonnali javulást tapasztaltak, és ennek az eljárásnak köszönhetően még legalább 20 évig nem lesz majd panasza.
Nyitókép: NBC News/YouTube

Lyukat fúrtak a nő agyába, miközben ő klarinétozott – videó

Infostart

Egy Parkinson-kórban szenvedő nő klarinéton játszott folyamatban lévő műtétje közben. Az orvosok azonnali javulást tapasztaltak, és ennek az eljárásnak köszönhetően még legalább 20 évig nem lesz majd panasza.

A kelet-sussexi Crowborough-ban élő Denise Bacont 2014-ben diagnosztizálták Parkinson-kórral. A betegség hatására egész élete a feje tetejére állt, negatív változásokat tapasztalt a járással, az úszással, a tánccal és legnagyobb szenvedélyével, a klarinéton játszással kapcsolatban is.

Végül úgy döntött, hogy részt vesz egy mély agyi stimulációs (DBS-) beavatkozáson, remélve, hogy ezzel enyhülnek a kór okozta panaszai, a mozgáslassulás és az izommerevség. A DBS (deep brain stimulation) magyarul mély agyi stimulációt jelent, ami egy olyan sebészeti eljárás, amely során nagy frekvenciájú elektromos árammal ingerlik a kórosan túlműködő agyi területeket, központokat. A stimuláció alkalmazásával tulajdonképpen „gátolják” az adott idegsejtek működését, amelyek ennek hatására nem tudják továbbítani azokat a kóros idegi jeleket és utasításokat, amik a betegség egyes tüneteinek kialakulásáért felelősek.

A négyórás műtétet a King’s College kórházban Keyoumars Ashkan idegsebész professzor végezte, és bár helyi érzéstelenítéssel elzsibbasztották a fejbőrét és a koponyáját, a beteg ébren maradt. A stimuláció meglepő eredményeket hozott: a nő ujjainak mozgása rögtön javulni kezdett, könnyedebben tudott játszani szeretett klarinétján – idézi az Independet beszámolóját az Index.

A professzor megosztotta, hogy a nő fejére egy keretet helyeztek, majd egy nagyjából 10 forintos érme felének megfelelő méretű lyukat alakítottak ki a koponyáján. A keret kifejezetten fontos volt, hiszen egyfajta GPS-ként szolgált, irányította az orvosokat, hogy az agyon belül megtalálják a megfelelő pontokat az elektródák beültetéséhez. Először a bal oldalra helyezték fel őket, majd bekapcsolták az áramot. Azonnali javulást éreztek a jobb kéz mozgásában, és ugyanez történt az ellenkező oldallal is.

Mivel Bacon lelkes klarinétos, felmerült az ötlet, vigye be hangszerét a műtőbe, hogy kiderüljön, alakul-e a játékra való képessége. „Emlékszem, hogy a jobb kezem sokkal könnyebben tudott mozogni, miután a stimulációt végrehajtották, és ez könnyítette a klarinétjátékomat is, aminek nagyon örültem. Már most javulást tapasztalok a járásomban, és alig várom, hogy visszatérjek az uszodába és a táncparkettre, hogy megnézzem, ott is jobbak lettek-e a képességeim” – mondta a műtétet követően Denise Bacont.

Előreláthatólag 20 évig nem lesz majd komolyabb problémája a kór miatt, ugyanis egy impulzusgenerátor-akkumulátort ültettek a mellkasába. Ez az eszköz figyeli az agyi aktivitást, és szükség esetén automatikusan tudja módosítani az elektromos stimuláció intenzitását.

