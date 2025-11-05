Katasztrófa az Antarktiszon – videó

A műholdfelvételek és geofizikai adatok elemzése alapján a kutatók megállapították, hogy 2022 novemberében és decemberében különösen gyors volt a gleccser olvadása, akkor két hónap leforgása alatt 8 kilométer tűnt el a jégtömegből.
A Coloradói Egyetem kutatói szerint miután a gleccser jelentősen és gyorsan vékonyodott, lebegni kezdett, és emiatt még gyorsabb ütemben csökkent a kiterjedése.
„Amikor 2024 elején a Hektoria gleccser fölé repültünk, megdöbbentő látvány volt, hogy milyen hatalmas területről húzódott vissza a jégtömeg” – mondta el Naomi Ochwat, a kutatás vezetője. Kifejtette: a vizsgálatban kulcsfontosságú szerepet játszott, hogy különböző időpontokban készült műholdfelvételeket vetettek össze, és ez alapján vált világossá, hogy milyen gyors ütemben ment végbe a változás.
Ted Scambos kutató úgy fogalmazott, hogy sokkoló felfedezés a Hektoria gleccser „villámgyors” olvadása, mert arra mutat rá, hogy ez más nagy gleccserekkel is megtörténhet a kontinensen.
„Ha más területeken is hasonló körülmények alakulnak ki, akkor jelentősen felgyorsulhat az antarktiszi gleccserolvadásból adódó tengerszint-emelkedés” – mondta Scambos.