ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.02
usd:
329.7
bux:
98526.1
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Fontos gyógyszeripari területen nő Magyarország lemaradása

Infostart

Egyre kevesebb klinikai gyógyszervizsgálatot végeznek Magyarországon, holott eddig ebben az élmezőnyben jártunk. A gazdasági hatása mellett a betegek számára is nagyon fontos lenne.

Magyarország a élmezőnyben járt a klinikai gyógyszervizsgálatok terén, azonban folyamatosan csökken a számuk – írja az Economx. Ugyan hazánk továbbra is ott van a világranglista legjobb 10 helyezettje között, ám ezt a pozíciót meg is kellene tartani, ugyanis a szegmens közel 100 milliárd forintot hoz évente a gazdaságnak.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója, Szalóki Katalin egy háttérbeszélgetésen elmondta, a gazdasági okok mellett a betegeknek is nagyon fontosak a klinikai gyógyszervizsgálatok.

„A klinikai vizsgálat a betegek szempontjából a legfontosabb, hiszen olyan gyógyszerekhez, terápiákhoz jutnak hozzá, amihez más módon csak évekkel később lenne lehetőségük” – mondta. Emellett aggasztó adatokat is közölt a vizsgálati számok csökkenéséről, amit egy tanulmány is megerősített.

„Az látszik, hogy a klinikai vizsgálatokba 2015 és 2023 között több mint 90 ezer magyar beteget vontak be, ám számuk az elmúlt években folyamatosan csökkent. Így 2023-ban közel ötezer beteg vehetett részt folyamatban lévő klinikai vizsgálatokban, míg 2020-ban még 14 ezer betegről volt szó” – fogalmazott az igazgató.

Kezdőlap    Tudomány    Fontos gyógyszeripari területen nő Magyarország lemaradása

gyógyszer

kutatás

egészségügy

ranglista

lemaradás

innovatív gyógyszergyártók

klinikai kutatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Taxisok tüntetnek szerdán: terheket kapnak, de tarifaemelést követelnek

Taxisok tüntetnek szerdán: terheket kapnak, de tarifaemelést követelnek

Vonulásos demonstráción tiltakoznak szerdán a budapesti taxisok a főváros taxirendelet módosítása miatt. A Városháza szerint túl sok a taxis Budapesten, ami minőségi és megélhetési probléma, a taxisok szerint viszont korlátozni kellene az engedélyek számát, és jelentősen emelni a három éve változatlan tarifát.
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott: Németország csak a kispadot szánná az USA-nak a védelmi fejlesztésekben

Kiszivárgott: Németország csak a kispadot szánná az USA-nak a védelmi fejlesztésekben

Németország hatalmas léptékű védelmi ipari projekteket szeretne elindítani nagyjából egy éven belül. A most nyilvánosságra hozott tervek alapján a beruházásokban minimálisra szorítanák az amerikaiak szerepét, ami egész biztosan nem fog tetszeni Donald Trumpnak. Közben azonban az európai együttműködésnek is megvannak a buktatói: az egyik legjelentősebb, francia-német konzorciummal megvalósítandó program már azelőtt leállt, hogy igazán elkezdődött volna.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dráma a horgásztavaknál: már kilátszik a halak háta + döbbenetes fotók a helyszínről

Dráma a horgásztavaknál: már kilátszik a halak háta + döbbenetes fotók a helyszínről

Szinte teljesen eltűnt a víz a tatabányai Síkvölgyi Horgásztavakból. Az önkormányzat 6,5 millió forinttal segíti a horgászegyesületet, hogy megkezdődhessen a vízpótlás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

It comes after France joined the UK, Canada, Australia and Portugal in formally recognising a Palestinian state in recent days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 10:12
32,5 fok nem volt elég a melegrekordhoz - adatok
2025. szeptember 23. 10:00
Neuralink: következhet a gondolatok szöveggé alakítása
×
×
×
×