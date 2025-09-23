Fontos gyógyszeripari területen nő Magyarország lemaradása

Magyarország a élmezőnyben járt a klinikai gyógyszervizsgálatok terén, azonban folyamatosan csökken a számuk – írja az Economx. Ugyan hazánk továbbra is ott van a világranglista legjobb 10 helyezettje között, ám ezt a pozíciót meg is kellene tartani, ugyanis a szegmens közel 100 milliárd forintot hoz évente a gazdaságnak.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója, Szalóki Katalin egy háttérbeszélgetésen elmondta, a gazdasági okok mellett a betegeknek is nagyon fontosak a klinikai gyógyszervizsgálatok.

„A klinikai vizsgálat a betegek szempontjából a legfontosabb, hiszen olyan gyógyszerekhez, terápiákhoz jutnak hozzá, amihez más módon csak évekkel később lenne lehetőségük” – mondta. Emellett aggasztó adatokat is közölt a vizsgálati számok csökkenéséről, amit egy tanulmány is megerősített.

„Az látszik, hogy a klinikai vizsgálatokba 2015 és 2023 között több mint 90 ezer magyar beteget vontak be, ám számuk az elmúlt években folyamatosan csökkent. Így 2023-ban közel ötezer beteg vehetett részt folyamatban lévő klinikai vizsgálatokban, míg 2020-ban még 14 ezer betegről volt szó” – fogalmazott az igazgató.