Halálos hétfők, örüljön, ha sikerült felébredni

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy hétfőnként 19 százalékkal nő a szívrohamok száma. Egy friss, Angliában végzett kutatás, amely tízezer 50 év feletti személyt vizsgált, megerősítette ezt az összefüggést: azoknál, akik kifejezetten hétfőn szorongtak, átlagosan 23 százalékkal magasabb volt a kortizol (stresszhormon) szintje, mint a többi napokon szorongóknál - írja a penzcentrum.hu.

A krónikusan magas kortizolszint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri megbetegedések, a szorongás, a depresszió és más egészségügyi problémák kialakulásához. A kutatás meglepő eredménye, hogy a jelenség a nyugdíjasoknál is kimutatható volt, ami arra utal, hogy

a hétfői stressz a munkaviszony megszűnése után is megmaradhat.

A tanulmány szerint a stressz kezelésében segíthetnek az olyan módszerek, mint a meditáció, a rendszeres testmozgás és a megfelelő alvási higiénia. Emellett javasolják az életmód egyensúlyának megteremtését, hogy a hétvégi és a hétköznapi rutinok közötti különbség kevésbé legyen drasztikus.