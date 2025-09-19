ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.52
usd:
332.18
bux:
99241.71
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/HUN-REN SZTAKI

Robotkutya, kézzel vezérelhető drónok, rajzoló robot – lesz minden a Kutatók Éjszakáján

Infostart

Kiberbiztonság, MI, kézmozdulatokkal vezérelhető drónok, robotkutya, önvezető autó driftelése, rajzoló robot, mikroműanyagok – A HUN-REN SZTAKI tíznél is több programmal várja a Kutatók Éjszakája látogatóit.

Idén szeptember 26-án estétől másnap hajnalig rendezik a Kutatók Éjszakáját, amin a HUN-REN SZTAKI hagyományosan részt vesz: idén összesen tizenegyféle programmal jelentkeznek, a robotkutyától az önvezető autó driftelésén át egészen a kiberbiztonságig.

Idén a HUN-REN SZTAKI nagyon széles tematikával várja a látogatókat: önvezető járművek mellett szó lesz kiberbiztonságról, de kipróbálható lesz a rajzoló robot, valamint a robotkutya, a kutatók bemutatják a holografikus mikroszkópot, sőt drónokat vezérelhetnek kézmozdulatokkal.

A HUN-REN SZTAKI hardvertörténeti kiállítása is látogatható lesz az esemény alatt. A legkisebbeket, családokat ördöglakatokkal és logikai játékokkal várják.

Regisztrálni a Kutatók Éjszakája weboldalán lehet az egyes programokra

A helyszínek:

  • 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
  • 1111 Budapest, Lágymányosi utca 11.

A programok listája:

  • Kis gyár, nagy kutatás: a Smartfactory okosgyár bemutatója
  • Közös szerelés és portrérajzolás robottal
  • Hogyan készüljünk fel a katasztrófahelyzetekre? Okostelefonnal!
  • Ördöglakatok és logikai játékok
  • Az Erő a kezedben: kézmozdulatokkal irányított drónok a kiterjesztett valóságban
  • Próbáld ki a robotkutyát - HUN-REN SZTAKI MILAB Négylábú Robot
  • Így driftel az önvezető autó – előadás
  • Öregedés órák, avagy hány évesek vagyunk a mesterséges intelligencia szerint?
  • A tömeges digitális technológia kezdetei: tárlatvezetés a HUN-REN SZTAKI hardvertörténeti kiállításán
  • Vizek vizsgálata holografikus mikroszkóppal: a mikroalgáktól a mikroműanyagokig
  • Kiberbiztonság a gyakorlatban, avagy hogy ne viselkedjek online

Kezdőlap    Tudomány    Robotkutya, kézzel vezérelhető drónok, rajzoló robot – lesz minden a Kutatók Éjszakáján

drón

kutatók éjszakája

sztaki

hun-ren

robotkutya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyéves a Draghi-jelentés: súlyos kritikát mondott a szerzője Európa gazdaságáról

Egyéves a Draghi-jelentés: súlyos kritikát mondott a szerzője Európa gazdaságáról

Egy év telt el a Draghi-jelentés megjelenése óta, ám Európa gazdasága nem gyorsult, hanem lassult. A 383 ajánlás alig tizede valósult meg, miközben a versenyképességi szakadék az USA-hoz képest csak nő. Mario Draghi most kemény szavakkal figyelmeztet, hogy a tétlenség már nemcsak a jólétünket, hanem a szuverenitásunkat is fenyegeti.
 

Bóka János az Arénában: változásra van szükség az Európai Unióban, a jelenlegi vezetés erre képtelen

Kiszeretnek a lengyelek az Európai Unióból

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Távolról érkezett vendéget fogadott a miniszterelnök

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
10 hónapja tartó tüntetéssorozat fagyasztotta be a külföldi pénzcsapokat

10 hónapja tartó tüntetéssorozat fagyasztotta be a külföldi pénzcsapokat

A Szerbiában hosszú ideje tartó tüntetéssorozat egyre inkább érezteti hatását a gazdaságban – hívta fel a figyelmet a Bloomberg. Noha a balkáni országban még így is akkora növekedés várható idén, ami Magyarországon csak vágyálom, az évtizedes gazdasági modellen kezdenek repedések mutatkozni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Borulhat a rezsicsökkentés: több ezer magyar háztartás áramellátása kerülhet veszélybe

Borulhat a rezsicsökkentés: több ezer magyar háztartás áramellátása kerülhet veszélybe

A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

America's late-night TV hosts rally behind fellow comedian Jimmy Kimmel after he was suspended by ABC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 11:58
Új cselekvési irányt jelölt ki az ENSZ világjárvány esetére
2025. szeptember 19. 08:00
Rubicon-estek – Történelemről érthetően
×
×
×
×