Robotkutya, kézzel vezérelhető drónok, rajzoló robot – lesz minden a Kutatók Éjszakáján

Idén szeptember 26-án estétől másnap hajnalig rendezik a Kutatók Éjszakáját, amin a HUN-REN SZTAKI hagyományosan részt vesz: idén összesen tizenegyféle programmal jelentkeznek, a robotkutyától az önvezető autó driftelésén át egészen a kiberbiztonságig.
Idén a HUN-REN SZTAKI nagyon széles tematikával várja a látogatókat: önvezető járművek mellett szó lesz kiberbiztonságról, de kipróbálható lesz a rajzoló robot, valamint a robotkutya, a kutatók bemutatják a holografikus mikroszkópot, sőt drónokat vezérelhetnek kézmozdulatokkal.
A HUN-REN SZTAKI hardvertörténeti kiállítása is látogatható lesz az esemény alatt. A legkisebbeket, családokat ördöglakatokkal és logikai játékokkal várják.
Regisztrálni a Kutatók Éjszakája weboldalán lehet az egyes programokra
A helyszínek:
- 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
- 1111 Budapest, Lágymányosi utca 11.
A programok listája:
- Kis gyár, nagy kutatás: a Smartfactory okosgyár bemutatója
- Közös szerelés és portrérajzolás robottal
- Hogyan készüljünk fel a katasztrófahelyzetekre? Okostelefonnal!
- Ördöglakatok és logikai játékok
- Az Erő a kezedben: kézmozdulatokkal irányított drónok a kiterjesztett valóságban
- Próbáld ki a robotkutyát - HUN-REN SZTAKI MILAB Négylábú Robot
- Így driftel az önvezető autó – előadás
- Öregedés órák, avagy hány évesek vagyunk a mesterséges intelligencia szerint?
- A tömeges digitális technológia kezdetei: tárlatvezetés a HUN-REN SZTAKI hardvertörténeti kiállításán
- Vizek vizsgálata holografikus mikroszkóppal: a mikroalgáktól a mikroműanyagokig
- Kiberbiztonság a gyakorlatban, avagy hogy ne viselkedjek online