Robotkutya, kézzel vezérelhető drónok, rajzoló robot – lesz minden a Kutatók Éjszakáján

Idén szeptember 26-án estétől másnap hajnalig rendezik a Kutatók Éjszakáját, amin a HUN-REN SZTAKI hagyományosan részt vesz: idén összesen tizenegyféle programmal jelentkeznek, a robotkutyától az önvezető autó driftelésén át egészen a kiberbiztonságig.

Idén a HUN-REN SZTAKI nagyon széles tematikával várja a látogatókat: önvezető járművek mellett szó lesz kiberbiztonságról, de kipróbálható lesz a rajzoló robot, valamint a robotkutya, a kutatók bemutatják a holografikus mikroszkópot, sőt drónokat vezérelhetnek kézmozdulatokkal.

A HUN-REN SZTAKI hardvertörténeti kiállítása is látogatható lesz az esemény alatt. A legkisebbeket, családokat ördöglakatokkal és logikai játékokkal várják.

Regisztrálni a Kutatók Éjszakája weboldalán lehet az egyes programokra

A helyszínek:

1111 Budapest, Kende utca 13-17.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 11.

A programok listája: