Máris sokakat kiakasztott a YouTube nagy újítása

Szűk körben kezdte el bevezetni a YouTube a júliusban bejelentett új MI-alapú életkor-ellenőrző rendszert, melynek célja a 18 év alatti felhasználók azonosítása a platformon. A fejlesztés egyelőre csak az Egyesült Államokban lett aktiválva a felhasználók egy része számára, és egyelőre nincs ütemterv arra vonatkozóan, hogy a világ többi piacán mikor kezdik el alkalmazni – a platform szóvivője szerint a kezdeti fázisban szorosan figyelemmel szeretnék kísérni a frissítést, mielőtt más országokban is bevezetik.

A rendszer pontos működéséről eddig nem tudni túl sok technikai részletet, csak azt, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel – többek közt azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban, azok milyen kategóriákba esnek, és mióta aktív az adott fiók – írja a hwsw.hu.

Amennyiben az algoritmus kiskorúként azonosítja az internetezőt, automatikus korlátozások lépnek érvénybe a fiókjára vonatkozóan: alapértelmezetten tiltott lesz számára a korhatáros tartalmak megtekintése, nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitet kap az egyes érzékenyebb témájú (például testképpel kapcsolatos) videók ismételt lejátszása is. Amennyiben a platform tévesen azonosítja a felhasználót, egy személyazonosító okmány feltöltésével, szelfi készítésével vagy hitelkártya megadásával hitelesítheti magát és valós korát fellebbezés esetén.

Nem kellett sok időnek eltelnie, de már is több tízezer amerikai YouTube-videós kezdett el tiltakozni az MI-alapú szűrőrendszer ellen, mivel attól tartanak, hogy az ellenőrzés megnehezíti majd a tartalmak elérését. Az adatvédelmi szakemberek szintén kiemelik, hogy nem eléggé átlátható a platform kommunikációja azzal kapcsolatban, hogy a tévesen megjelölt felhasználóktól kapott adatokat hogyan fogja felhasználni, vagy mennyi ideig tárolja el azokat.

A szakértők szerint egyébként a jelenleg elérhető legjobb kormeghatározó technológia is körülbelül kétéves hibaablakkal dolgozik, tehát ennek alapján jó eséllyel a 16 és 20 év közötti YouTube-felhasználók csoportjába esők találkozhatnak majd legtöbbször téves megjelölésekkel. A YouTube egyelőre nem osztott meg semmilyen külső kutatást, amely igazolná a modell hatékonyságát – olvasható.