Eltűnik a Microsoft egyik legnépszerűbb alkalmazása

A Microsoft 2025 végén kivezeti a népszerű Microsoft Lens alkalmazást annak a folyamatnak részeként, melyben fokozatosan konszolidálja a Microsoft 365 és a Copilot alkalmazás-ökoszisztéma funkcióit – írja a hwsw.hu.

A szolgáltatás megszűnése fokozatos lesz, és ősztől kezdődően egyre több digitális platformon megszűnik az alkalmazás letöltésének lehetősége – novemberben már egyik alkalmazásboltban sem lesz megtalálható. December 15-től az appal már egyáltalán nem lesz lehetséges új beolvasásokat készíteni, de a korábban mentett dokumentumok elérhetők maradnak. Az app a későbbiekben értelemszerűen nem kap támogatást és további frissítéseket – olvasható.

A cég a későbbiekben a Microsoft 365 Copilot alkalmazást ajánlja a felhasználóknak, mely egy fejlettebb MI-alapú szkennelő funkciót kínál. Az eszközzel közvetlenül Word-dokumentumokba és Excel-táblákba lehetséges szöveget rögzíteni, utána pedig az összes tartalom a OneDrive tárhelyre menthető. Némi kompromisszumot azonban kötni kell, mert a OneNote-ba vagy PowerPointba történő közvetlen mentés, valamint a névjegykártya-szkennelés nem lesz támogatott a Copilotban.

A híroldal megjegyzi, hogy a több mint 50 millió letöltéssel a Lens a Microsoft egyik legnépszerűbb ingyenes mobilalkalmazásának számít. A népszerű szkenner 2014 óta játszott kulcsszerepet abban, hogy a fizikai dokumentumok digitalizálása lehetővé vált a mobileszközön.

A szolgáltatás kivezetés azt az általános trendet is tükrözi, hogy a legtöbb mobil kameraszoftvere vagy jegyzetelő alkalmazása már beépített szkennelő/olvasó funkciókkal rendelkezik, így nem igazán van már igény a különálló eszközökre. A Microsoftnak így érthető mód már nem éri meg segédprogramot karbantartani és fejleszteni, ennél kézenfekvőbb ha a funkciót a fő produktivitási termékeinek részévé teszi.