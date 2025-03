Az Alpok legnagyobb gleccsere még részben megmenthető, ha a globális felmelegedést sikerült két Celsius-fok alatt tartani - állapította meg egy friss jelentésben a svájci tudományos akadémia és a gleccserfigyelő intézet (GLAMOS), hozzátéve, hogy a jelentős jégveszteség már elkerülhetetlen.

"Nagyon valószínűnek tartom, hogy szinte az összes gleccser el fog tűnni, és őszintén remélem, hogy az Aletsch-gleccsernek ezen a magaslatán talán sikerül megőrizni a jég egy részét" - mondta Matthias Huss, a GLAMOS igazgatója a Reuters hírügynökségnek Európa legmagasabban fekvő vasútállomásán, Jungfraujochnál.

A Berni-Alpokban található, 20 kilométer hosszú és 10 milliárd tonna súlyú Nagy Aletsch-gleccser évente több millió látogatót vonz, akik a tengerszint fölötti 3454 méteres magasságban található Jungfraujoch gleccsernyergéből csodálhatják meg a hatalmas jégtömeget.

Learn more about the majestic Aletsch Glacier, the largest glacier in the Alps! ?️??



Have you ever had the chance to see it? ?@AletschArena_ch pic.twitter.com/CxkhamDJSY