Ilyen műhold sem keringett még a Föld körül – videó

A japán Astroscale Holdings Inc. hétfőn számolt be az Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J) műhold sikeres felbocsátásáról.

A 150 kilogrammos, 80 centiméter hosszúságú és szélességű, 120 centiméter magas műholdat Új-Zélandról indították el a Rocket Lab amerikai vállalat hordozórakétájával, hogy az űrben figyelje egy 2009-ben Japán által felbocsátott H2A rakéta második fokozatát, amely jelenleg a Földtől 600 kilométerre kering nagy sebességgel.

Az ADRAS-J műhold a vállalat tervei szerint néhány méteres távolságra közelíti meg a rakéta darabját, és onnan végez majd megfigyelést az űrszemét mozgásáról és állapotáról. A rakétadarab mintegy 11 méter hosszú és 4 méter átmérőjű, a súlya pedig durván három tonna lehet.

