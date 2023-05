Felhőkarcolói süllyesztik el New Yorkot

A New Yorkot körbefogó tengervíz szintje 1950 óta mintegy 22 centimétert emelkedett, a század végére a klímaváltozás okozta szélsőséges viharokkal járó jelentős árvizek négyszer gyakoribbak lehetnek a jelenleginél.

Az Earth's Future című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a metropolisz tengerszinthez közel koncentrálódott 8,4 milliós lakosságát különböző mértékben fenyegeti a vízszintemelkedés és az árvízveszély – számolt be róla a The Guardian.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a tengerszint emelkedése és a hurrikánok intenzitásának erősödése együttesen egyre súlyosabb problémát jelent az óceán- és folyóparti területek mentén.

És ehhez járul hozzá a város építményeinek tömege.

A kutatók számításai szerint az épületek – köztük a híres Empire State Building és a Chrysler Building – 762 millió tonnát nyomnak, ami nagyjából 140 millió elefánt súlyának felel meg. A hatalmas tömeg különböző minőségű talajra nehezedik. A legnagyobb felhőkarcolók szilárd kőzetre, például palára épültek, de homokos, agyagos alapra is építkeztek, ami hozzájárul a süllyedéshez.

A kutatók hozzátették: a tendenciát erősíti, hogy az utolsó jégkorszak végén visszahúzódott gleccserek nyomán Amerika keleti partvidékének egy része természetes módon is süllyed.

Tom Parsons, az amerikai földtani intézet geofizikusa, a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy

nem kell azonnal pánikba esni, ugyanakkor tudatában kell lenni, hogy a süllyedés növeli az áradások okozta kockázatot.

Hozzátette: a nagy épületek megépítése nem volt hiba, de tisztában kell lenni azzal, hogy minden újabb építkezés egy kicsit jobban nyomja a talajt.

2012-ben a Sandy hurrikán okozta áradás miatt New Yorkban víz alá kerültek a metróhálózat egyes részei, és áramkimaradások is voltak. 2021-ben az Ida hurrikán városrészeket öntött el, és számos halálos áldozata is volt az árvíznek. A tudósok szerint a klímaváltozás hatása súlyosbította mindkét természeti katasztrófát.

Parsons hangsúlyozta, hogy New Yorknak és más tengerparti városoknak is fel kell készülniük az áradások okozta veszélyekre.

