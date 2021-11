Kutatás: egy oltatlant sem véd meg mások beoltottsága

A két adaggal oltva koronavírusban megbetegedők épp olyan fertőzők lehetnek környezetükre nézve, mint azok, akik nem vettek fel egy adagnyi vakcinát sem: még ha semmilyen tünetet nem is tapasztalnak, akkor is ötből két esetben fertőzik meg a velük egy háztartásban élőket, derül ki egy brit kutatásból.

A kutatók, akik brit háztartások megfigyelése alapján hozták meg következtetésüket, úgy találták, amennyiben mindenki be van oltva, ez már csak négyből egy esetben lesz így.

Egy oltatlant sem véd meg mások beoltottsága

A Lancetben megjelent tanulmány arra hívja fel a figyelmet a BBC cikke szerint, hogy mindenkinek fel szükséges vennie az oltást: az oltatlanok nem bízhatnak abban, hogy az oltottak meg fogják őket védeni a megfertőződés lehetőségétől.

Az oltások hatékonysága igen magas a súlyos betegségek kialakulásával és a halálozással szemben, de főként a delta variáns megjelenése óta a megfertőződések megelőzésében már nem tudnak ugyanilyen eredményeket felmutatni.

Mindezen túl idővel halványul is az általuk nyújtott védelem, így szükség van arra, hogy booster-adaggal növeljük.

A kutatók szerint mivel otthonainkban történik a fertőzésátvitelek legnagyobb része, fontos, hogy mindenki, aki jogosult már oltásra, vegye fel a vakcinát.

A vírusterhelés csúcsértéke oltottaknál is ugyanakkora

A kutatásban 2020 szeptemberétől 2021 szeptemberéig követték 440 londoni és boltoni háztartásban az elvégzett PCR-tesztek eredményeit. Megállapításaik a következők voltak:

a két adaggal immunizált embereknél kisebb, de még mindig létező a kockázata annak, hogy megfertőződnek a delta-változattal, mint az oltatlanoknál,

ha elkapják a vírust, ők is is ugyanolyan fertőzők lehetnek,

az oltott emberek szervezetéből hamarabb kiürül a vírus, de a vírusterhelés csúcsértéke - amikor az emberek a legfertőzőképesebbek - hasonló a be nem oltott emberekéhez

Mindez megmagyarázhatja, miért történik még mindig olyan sok fertőzésátvitel az otthonokban.

Télen tovább nő a kockázat

"Az oltott emberek közötti folyamatos átvitel miatt a nem oltottak számára elengedhetetlen, hogy felvegyék a vakcinát, így védve magukat a fertőzésről, különösen azért, mert a téli hónapokban több ember tölt majd időt zárt terekben.

A fertőzésre való fogékonyság már a második oltásadag után néhány hónappal elkezd nőni,

ezért az emlékeztető oltásra jogosultaknak azonnal meg kell kapniuk az oltást"" - mondja Ajit Lalvani professzor, az Imperial College London szakembere, a tanulmány társvezetője.

Kutatótársa, Anika Singanayagam szerint eredményeik betekintést engednek abba, milyen az oltás hatása a deltával szemben, illetve abba, miért is tud a delta továbbra is magas esetszámokat okozni a magasan átoltott országokban is.

"A terjedés megfékezését célzó folyamatos közegészségügyi és társadalmi szintű intézkedések - mint például a maszk viselése, a távolságtartás és a tesztelés - továbbra is fontosak maradnak, még a beoltott egyének esetében is" - fogalmazott.

